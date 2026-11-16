La Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia -con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial Cámara del Interior- de Neuquén confirmó una cautelar que obliga a una obra social a continuar cubriendo los medicamentos de una afiliada con hepatitis autoinmune que se encuentra a la espera de un trasplante hepático.

El conflicto se originó cuando la afiliada dejó de recibir la cobertura de los medicamentos que necesitaba para tratar su enfermedad. La mujer había sido derivada en 2021 al Hospital Italiano de Buenos Aires para una evaluación previa a un eventual trasplante hepático y, a raíz de esos estudios, había logrado ingresar en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Según relató en su demanda, la interrupción de las derivaciones a la Ciudad de Buenos Aires también le impidió mantener actualizada su situación clínica ante el organismo, por lo que terminó siendo excluida de la lista de espera en mayo de 2023.

Frente a esa situación, inició una acción de amparo y solicitó, además de la continuidad de su tratamiento farmacológico, que se garantizara su derivación al Hospital Italiano y se eliminaran los copagos.

En primera instancia, el juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social cubrir la medicación, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. En cambio, rechazó los otros dos pedidos por considerar que necesitaba contar con mayores elementos de prueba.

La prestadora apeló la decisión y argumentó que la afiliada no había cumplido con los trámites administrativos necesarios para renovar la cobertura. También cuestionó la urgencia de la medida y sostuvo que la resolución afectaba sus facultades de auditoría médica y control de las prestaciones.

Sin embargo, para la Cámara, buena parte de los argumentos de la obra social apuntaban a cuestiones que no habían sido concedidas en la cautelar, como la reincorporación de la mujer a la lista de espera del INCUCAI.

Al analizar el expediente, la jueza de Alzada Nancy N. Vielma advirtió que la documentación incorporada demostraba que la afiliada había solicitado la renovación de los medicamentos el 9 de octubre de 2025. También destacó que la propia obra social había cubierto esos mismos medicamentos hasta el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que venció la autorización anterior.

Concluyó que el motivo del rechazo de la cobertura había sido administrativo y no médico: la supuesta falta de presentación del pedido de renovación, que la documentación del expediente permitía acreditar que sí había sido realizado.

Otro de los argumentos de la prestadora apuntaba a que la cautelar afectaba sus facultades de auditoría y la obligaba a cubrir prescripciones médicas sin poder evaluarlas bajo criterios de evidencia científica y administración de recursos.

Pero la Cámara descartó esa interpretación y aclaró que no se trataba de un medicamento excepcional ni de una prestación que se apartara de lo que la propia obra social había considerado adecuado anteriormente. "Aquí la afiliada requiere la prestación de los mismos medicamentos que la Obra Social cubrió hasta el 30/09/25", señaló la sentencia.

Concluyó que el motivo del rechazo de la cobertura había sido administrativo y no médico: la supuesta falta de presentación del pedido de renovación, que la documentación del expediente permitía acreditar que sí había sido realizado.

Respecto del pedido para volver a ser derivada al Hospital Italiano y de la eliminación de los copagos, la magistrada señaló que esos resolver esos reclamos requería una demostración más sólida del riesgo de daño irreparable.