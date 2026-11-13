Por el acceso a la justicia

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmarán este viernes un Convenio Marco de Cooperación destinado a potenciar el acceso a la justicia, la asistencia integral a víctimas de delitos y las acciones de prevención comunitaria.

El acuerdo será rubricado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Mario Tapia, en la sede del ministerio nacional.

La articulación permitirá sumar recursos y capacidades en áreas como la orientación jurídica, la prevención de delitos y la asistencia integral, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional en el ámbito de la Ciudad.

La iniciativa, impulsada a través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la cartera nacional y el Ministerio de Justicia de la Ciudad, busca optimizar la articulación institucional en beneficio de los vecinos.

El convenio prevé la consolidación de acciones conjuntas orientadas a promover y facilitar el acceso a la justicia, fortalecer la asistencia integral a víctimas, desarrollar capacitaciones y realizar diversas actividades de prevención comunitaria.

Según se informó, el acuerdo potencia el despliegue operativo que ya llevan adelante la Dirección General de Acceso a Justicia y la Dirección General de Asistencia a la Víctima. Con la firma, ambas carteras reafirman su compromiso de acercar herramientas institucionales a la ciudadanía, remover obstáculos y garantizar una atención oportuna y adecuada para los sectores que más lo necesitan.

El convenio marco se enmarca en una política de coordinación entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de acceso a derechos y atención a víctimas.

La articulación permitirá sumar recursos y capacidades en áreas como la orientación jurídica, la prevención de delitos y la asistencia integral, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional en el ámbito de la Ciudad.

La firma se realizó este viernes en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación y constituye el formalización de un esquema de trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

El documento establece las bases para la cooperación en servicios de orientación jurídica, prevención y asistencia, sin detallar aún los plazos o modalidades específicas de implementación de cada acción.

En la Argentina, el acceso a la justicia y la asistencia a víctimas son competencias que se ejercen tanto a nivel nacional como local.

Este tipo de convenios busca coordinar esfuerzos entre el Ministerio de Justicia de la Nación y los gobiernos provinciales o de la Ciudad para evitar superposiciones y ampliar la cobertura de los servicios disponibles para la ciudadanía.