13 de Noviembre de 2026
Edición 7567 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 16/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
13 de November de 2026
Edición 7567
Próxima Actualización: 16/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Por el acceso a la justicia

La Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio marco para mejorar el acceso a la justicia y la asistencia a víctimas. Los detalles.

(Foto de Bia Limova)

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmarán este viernes un Convenio Marco de Cooperación destinado a potenciar el acceso a la justicia, la asistencia integral a víctimas de delitos y las acciones de prevención comunitaria.

El acuerdo será rubricado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Mario Tapia, en la sede del ministerio nacional.

La articulación permitirá sumar recursos y capacidades en áreas como la orientación jurídica, la prevención de delitos y la asistencia integral, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional en el ámbito de la Ciudad.

La iniciativa, impulsada a través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la cartera nacional y el Ministerio de Justicia de la Ciudad, busca optimizar la articulación institucional en beneficio de los vecinos.

El convenio prevé la consolidación de acciones conjuntas orientadas a promover y facilitar el acceso a la justicia, fortalecer la asistencia integral a víctimas, desarrollar capacitaciones y realizar diversas actividades de prevención comunitaria.

Según se informó, el acuerdo potencia el despliegue operativo que ya llevan adelante la Dirección General de Acceso a Justicia y la Dirección General de Asistencia a la Víctima. Con la firma, ambas carteras reafirman su compromiso de acercar herramientas institucionales a la ciudadanía, remover obstáculos y garantizar una atención oportuna y adecuada para los sectores que más lo necesitan.

El convenio marco se enmarca en una política de coordinación entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de acceso a derechos y atención a víctimas.

La articulación permitirá sumar recursos y capacidades en áreas como la orientación jurídica, la prevención de delitos y la asistencia integral, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional en el ámbito de la Ciudad.

La firma se realizó este viernes en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación y constituye el formalización de un esquema de trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

El documento establece las bases para la cooperación en servicios de orientación jurídica, prevención y asistencia, sin detallar aún los plazos o modalidades específicas de implementación de cada acción.

En la Argentina, el acceso a la justicia y la asistencia a víctimas son competencias que se ejercen tanto a nivel nacional como local.

Este tipo de convenios busca coordinar esfuerzos entre el Ministerio de Justicia de la Nación y los gobiernos provinciales o de la Ciudad para evitar superposiciones y ampliar la cobertura de los servicios disponibles para la ciudadanía.

Aparecen en esta nota:
Ministerio de Justicia Nación Ciudad Juan Bautista Mahiques Gabino Tapia
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Abogados porteños también pasan por las urnas
Tribunales con certificación de calidad
El TSJ porteño tomó el volante
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
La Corte autorizó la jura de Santiago Viola como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura
Vigilancia desde las alturas
Misiones se suma al Día del Empleado Judicial
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS