Abogados porteños también pasan por las urnas

El próximo martes 17 de noviembre, los abogados matriculados con domicilio electoral en la Ciudad de Buenos Aires elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura porteño y el Jurado de Enjuiciamiento. Hay cuatro listas en competencia, con nombres conocidos de la profesión entre sus candidatos.

Los comicios se realizarán de 8 a 18 en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), ubicada en avenida Corrientes 1441. Podrán participar aquellos matriculados con domicilio electoral en la Ciudad.

En esta elección se definirán tres consejeros titulares y tres suplentes que representarán a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que interviene en la selección de jueces y en la administración del Poder Judicial. También se elegirán ocho representantes titulares para el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados.

La disputa tendrá cuatro espacios: Gente de Derecho (Lista 6), Unidad (Lista 19), Abogados por la Libertad y Los que Vemos el Colegio (Lista 21).

Desde el CPACF convocaron a los matriculados habilitados a participar de la jornada electoral y remarcaron "la importancia de la participación de la matrícula en este proceso electoral, que fortalece la representación profesional y contribuye al funcionamiento de las instituciones democráticas".

Entre los principales candidatos aparecen nombres como Andrea Gabriela Campos y Leandro Martín Macía, por Gente de Derecho; Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, por Unidad; Rolando Diego Carbone y María Roxana Kahale, por Abogados por la Libertad; y Eduardo Daniel Awad y Lorena Laprebende, por Los que Vemos el Colegio.

Las listas también presentan sus candidatos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento. Entre ellos se destacan Ricardo Gil Lavedra y Paula Oliveto Lago, por Unidad; Sebastián José Sáez y María Agustina Elías, por Gente de Derecho; Eduardo Raúl Gerome y Elsa Josefina Tajes, por Abogados por la Libertad; y Daniel Jaime Igolnikov y Estela Liliana Otero, por Los que Vemos el Colegio.

Desde el CPACF convocaron a los matriculados habilitados a participar de la jornada electoral y remarcaron "la importancia de la participación de la matrícula en este proceso electoral, que fortalece la representación profesional y contribuye al funcionamiento de las instituciones democráticas".