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Misiones se suma al Día del Empleado Judicial

(Foto de KATRIN BOLOVTSOVA)

Con motivo de la conmemoración al Día del Empleado Judicial, el próximo lunes 16 de noviembre será feriado en todas las dependencias judiciales de la provincia de Misiones. La disposición se encuentra establecida en la Acordada 103, dictada el 24 de octubre de 1984, mediante la cual el Alto Cuerpo declaró feriado judicial el día 16 de noviembre de cada año. De esta manera, la fecha quedó instituida como feriado judicial para todo el territorio provincial. En esta oportunidad, al coincidir el 16 de noviembre con un día hábil de la semana, la conmemoración se cumplirá en su fecha original, sin trasladarse a otra jornada, según informaron.

Aparecen en esta nota:
Misiones Día del Empleado Judicial feriado
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