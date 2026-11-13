La Corte autorizó la jura de Santiago Viola como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que su presidente, Horacio Rosatti, reciba el juramento de ley de Santiago Viola, designado representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura. La decisión fue adoptada mediante la acordada 36/2026, fechada el 13 de noviembre de 2026.

La medida responde a una solicitud de la vicepresidenta del Consejo. Según el artículo 2° de la ley 24.937 y sus modificatorias, corresponde al presidente de la Corte tomar juramento a quienes hayan sido nombrados para integrar ese organismo, previa autorización del Tribunal. Ese acto formaliza su incorporación al órgano constitucional.

La acordada lleva las firmas de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ordena comunicar la decisión, publicarla en la web del Tribunal y registrarla en el libro correspondiente. El texto no establece una fecha para la ceremonia de jura.