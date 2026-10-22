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Consejo de la Magistratura

Tribunales con certificación de calidad

Más de 70 tribunales nacionales y federales certificaron normas ISO de gestión de calidad. La certificación abarca tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 13 provincias.

(Foto de Mikhail Nilov)

El Consejo de la Magistratura de la Nación informó que, durante 2026, 73 dependencias judiciales y administrativas del Poder Judicial de la Nación certificaron sus sistemas de gestión de calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015.

De ese total, 12 lo hicieron por primera vez. La certificación abarca tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 13 provincias, lo que da cuenta del alcance federal de la iniciativa.

El resultado se enmarca en la continuidad y expansión del Programa de Calidad impulsado por el Consejo de la Magistratura, en el marco de una política institucional orientada a mejorar los servicios que brinda el Poder Judicial de la Nación. 

Entre los organismos que obtuvieron la certificación figuran la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal y las Oficinas Judiciales de las Cámaras Federales de Apelaciones de Mendoza y de Mar del Plata.

También certificaron diversas dependencias del propio Consejo de la Magistratura. El 14 de octubre de 2026 el organismo recibió el certificado emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), junto con un anexo que individualiza las 73 dependencias.

El reconocimiento acredita el cumplimiento de los requisitos de la norma y refleja una gestión basada en procesos, la medición de resultados y la mejora continua del servicio de justicia.

El resultado se enmarca en la continuidad y expansión del Programa de Calidad impulsado por el Consejo de la Magistratura, en el marco de una política institucional orientada a mejorar los servicios que brinda el Poder Judicial de la Nación. 

La Oficina del Programa de Gestión y Calidad Judicial, dependiente de la Presidencia del Consejo, brinda asistencia técnica y acompañamiento a los organismos en la implementación, el seguimiento y la mejora de sus sistemas de gestión de calidad.

Estas acciones forman parte de una política orientada al fortalecimiento de la gestión judicial mediante herramientas que promueven la eficiencia, la transparencia y la mejora de los procesos y servicios.

En paralelo, el programa continúa ampliando su alcance. Durante 2026 se registró la inscripción de 52 nuevos organismos judiciales y administrativos, que iniciaron su incorporación al sistema de gestión de calidad con vistas a avanzar en sus procesos de certificación durante 2027.

Esta participación, según el Consejo, refleja el interés de nuevas dependencias en incorporar herramientas de gestión orientadas a la mejora continua.

Aparecen en esta nota:
Consejo de la Magistratura Norma ISO IRAM
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