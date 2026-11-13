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Gendarme y mensajero a la vez

La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión para un gendarme que alertaba a una banda narco sobre controles de ruta. La investigación se originó en el secuestro de casi cuatro toneladas de la droga en Corrientes en 2017.

( Yulia Gapeenko| vecteezy.com)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que condenó a seis años de prisión a Lucas Alejandro Llopiz, un integrante de la Gendarmería Nacional acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la queja presentada por la defensa debido a incumplimientos formales en el escrito, lo que cierra el recorrido judicial del caso y convierte en irrevocable la pena.

La investigación determinó que la droga ingresaba desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones. Luego era transportada a depósitos en Posadas y, desde allí, distribuida en vehículos hacia Roldán (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el expediente, Llopiz fue encontrado culpable del delito de confabulación en calidad de autor. Mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de la fuerza, mantuvo tratativas con José Alberto Laurencio, uno de los principales responsables de la banda, para facilitar maniobras de tráfico de estupefacientes.

Su contribución principal consistía en informar al grupo sobre los controles de ruta y los vehículos utilizados en las investigaciones, lo que permitía eludir detenciones.

La causa se inició en marzo de 2017 a partir de datos proporcionados por una persona de identidad reservada sobre un procedimiento realizado por personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé”. En el control fijo “Paraje Cuay Grande”, sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14, en Santo Tomé, provincia de Corrientes, se interceptó un camión Scania con semirremolque en el que se secuestraron 4631 paquetes de marihuana, que totalizaron 3985,355 kilos.

La investigación determinó que la droga ingresaba desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones. Luego era transportada a depósitos en Posadas y, desde allí, distribuida en vehículos hacia Roldán (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El grupo utilizaba distintas tácticas para el traslado, como vehículos “punteros”, ambulancias o el ocultamiento de la sustancia entre cargamentos de mercadería lícita.

En el debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en agosto de 2023, se dictó la condena a Llopiz.

También fue juzgado y condenado Aldo Neris, mientras que otras cuatro personas recibieron penas mediante juicios abreviados. En mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso de casación de la defensa. El caso llegó entonces en queja a la Corte Suprema, que ahora confirmó la firmeza de la sentencia.

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CSJN narcotráfico gendarme condena triple frontera
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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