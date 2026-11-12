No se huye ni se abandona

Un ciclista que se dirigía a su trabajo de madrugada fue atropellado por un Volkswagen Gol Trend en General Roca, quedó inconsciente en la calle y el conductor se dio a la fuga sin asistirlo.

Por el hecho, se responsabilizó al automovilista por el siniestro y lo condenó, junto a su aseguradora, a indemnizar a la víctima por las graves lesiones sufridas.

El accidente ocurrió sobre la avenida Viterbori, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. El trabajador circulaba en bicicleta por el margen derecho de la calzada, a unos 45 centímetros del cordón, y llevaba un chaleco reflectante.

La sentencia reconoció una indemnización por incapacidad psicofísica permanente, daño moral, tratamiento psicológico futuro (semanal durante un año) y pérdida de la bicicleta.

El vehículo lo embistió desde atrás, lo proyectó contra el parabrisas y lo dejó tendido sobre el pavimento. El conductor abandonó el lugar. La bicicleta desapareció y nunca fue recuperada.

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital Francisco López Lima y luego derivada a un policlínico de Cipolletti. Permaneció internada en terapia intensiva, debió ser operada y quedó con secuelas físicas y emocionales, entre ellas cicatrices y consecuencias psicológicas.

El trabajador presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra el conductor y la compañía aseguradora.

Durante el proceso, las versiones se contrapusieron: la víctima sostuvo que fue embestida desde atrás, mientras el automovilista alegó que el ciclista cruzó de manera inesperada, que vestía ropa oscura y que había poca iluminación.

También justificó su huida por una supuesta alteración emocional y la aseguradora respaldó esa explicación.

Las pericias accidentológicas y el informe del Gabinete de Criminalística contradijeron la versión de la defensa. Determinaron que el impacto se produjo desde atrás, que la avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no presentaba obstáculos que impidieran la visibilidad. Por esas características, los especialistas descartaron un cruce repentino del ciclista.

La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad por el riesgo generado por la circulación de vehículos, y las obligaciones de la Ley Nacional de Tránsito relativas a la prevención de accidentes, el deber de detenerse después de un choque y la asistencia a las personas heridas.

Concluyó que el conductor incumplió esas obligaciones y que no se acreditó una conducta de la víctima que permitiera excluir su responsabilidad. Por eso le atribuyó la totalidad de la responsabilidad.

La sentencia reconoció una indemnización por incapacidad psicofísica permanente, daño moral, tratamiento psicológico futuro (semanal durante un año) y pérdida de la bicicleta.

Rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, porque ya habían sido cubiertos por la aseguradora de riesgos del trabajo del trabajador, y dispuso verificar si existe una compensación laboral por incapacidad permanente para evitar una doble reparación.

La condena alcanza al conductor y a la aseguradora, esta última dentro de los límites de la póliza, con un plazo de 10 días para el pago bajo apercibimiento de ejecución.