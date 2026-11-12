12 de Noviembre de 2026
Edición 7566 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 13/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
12 de November de 2026
Edición 7566
Próxima Actualización: 13/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Abrió la nueva sede del Juzgado de Paz de Tres Lomas

(Foto de Alena Darmel en Pexels)

A partir del 19 de octubre, el Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas comenzó a funcionar en su nueva sede, ubicada en Juan Bautista Alberdi Nº 256 de la mencionada localidad. Adquirido por la Suprema Corte de Justicia el inmueble cuenta con una superficie total de terreno de 500 m² y 225 m² cubiertos. Desarrollado íntegramente en planta baja, dispone de amplios ambientes y dos accesos independientes, en una ubicación que favorece la accesibilidad y la proximidad a los principales puntos de referencia de la ciudad. Previo a su puesta en funcionamiento, la propiedad fue readecuada por la Delegación de Arquitectura del Departamento Judicial Trenque Lauquen, para responder a las necesidades operativas del organismo y brindar mejores condiciones de atención al público. 

Aparecen en esta nota:
Tres Lomas
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
La maternidad no se negocia
Salta: sin actividad por el día del empleado Judicial
Se busca juez de Familia
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS