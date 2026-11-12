Abrió la nueva sede del Juzgado de Paz de Tres Lomas

A partir del 19 de octubre, el Juzgado de Paz Letrado de Tres Lomas comenzó a funcionar en su nueva sede, ubicada en Juan Bautista Alberdi Nº 256 de la mencionada localidad. Adquirido por la Suprema Corte de Justicia el inmueble cuenta con una superficie total de terreno de 500 m² y 225 m² cubiertos. Desarrollado íntegramente en planta baja, dispone de amplios ambientes y dos accesos independientes, en una ubicación que favorece la accesibilidad y la proximidad a los principales puntos de referencia de la ciudad. Previo a su puesta en funcionamiento, la propiedad fue readecuada por la Delegación de Arquitectura del Departamento Judicial Trenque Lauquen, para responder a las necesidades operativas del organismo y brindar mejores condiciones de atención al público.