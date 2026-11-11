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Civil

La doctora chocó, huyó, y la condenaron

Una médica que, luego de atropellar a un motociclista que trabajaba como repartidor, huyó del lugar de los hechos, fue condenada civilmente por el accidente de tránsito y la Cámara de Mar del Plata no sólo confirmó su responsabilidad, sino que incrementó el resarcimiento por daño moral.

(Foto de Wallace Chuck)

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata modificó una sentencia de primera instancia y elevó la indemnización por daño moral, en el marco de una causa por un accidente de tránsito.

El tribunal tuvo especialmente en cuenta la actitud de la conductora demandada, quien es médica de profesión: luego del choque se bajó de su vehículo, observó al actor tendido en el suelo con una fractura expuesta y se dio a la fuga.

La sentencia destacó que la conducta de la demandada se ve agravada por su calidad de médica. Según lo acreditado en el expediente penal, la conductora observó al motociclista con una fractura expuesta y se retiró del lugar y fue detenida más tarde en otra calle de la ciudad. 

El juez de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial Nº 12 había condenado a la mujer y a la citada en garantía, La Meridional Compañía de Seguros S.A., a pagar $105.811.300 al hombre, quien circulaba en una motocicleta Yamaha.

El monto incluía $70 millones por daño psicofísico, $20 millones por daño moral, $13.068.000 por lucro cesante y otros rubros menores.

La Cámara, integrada por los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, hizo lugar parcialmente al recurso del actor y elevó el daño moral, al tiempo que redujo parcialmente la indemnización por incapacidad sobreviniente tras analizar los agravios de ambas partes.

La sentencia destacó que la conducta de la demandada se ve agravada por su calidad de médica. Según lo acreditado en el expediente penal, la conductora observó al motociclista con una fractura expuesta y se retiró del lugar y fue detenida más tarde en otra calle de la ciudad. 

El tribunal ponderó que el actor sufrió la fractura expuesta de tibia y peroné, debió ser intervenido con osteosíntesis, padeció múltiples infecciones y osteomielitis, y quedó con secuelas estéticas y de estrés postraumático.

La pericia psicológica diagnosticó un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido.

El accidentado había pedido que el daño moral se elevara a $35 millones, argumentando que el monto original no resultaba congruente con la gravedad del hecho y con la actitud de la conductora.

La Cámara compartió ese criterio y dispuso el aumento del rubro. Al mismo tiempo, desestimó otros agravios del actor referidos a la base salarial utilizada para calcular la incapacidad y el lucro cesante, y rechazó parcialmente los de la demandada, aplicando el principio que impide la reformatio in pejus.

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