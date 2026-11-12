El canon pactado se respeta

Un contrato de alquiler firmado el 25 de junio de 2020 y con vencimiento el 30 de junio de 2023 expiró sin que ninguna de las partes notificara formalmente sus intenciones.

La inquilina continuó ocupando la propiedad en Cipolletti durante varios meses. Recién el 16 de febrero de 2024 la propietaria convocó a una audiencia de mediación, momento en el que se produjo la primera comunicación fehaciente exigiendo la restitución del inmueble.

Al no acreditarse la interrupción explícita del vínculo ni una exigencia formal de restitución, la Justicia interpretó que la locación continuó provisoriamente bajo las mismas condiciones y cánones estipulados en el contrato original.

La dueña demandó una indemnización por el tiempo de ocupación posterior al vencimiento y solicitó que se calculara a valores de mercado.

La Cámara de Apelaciones confirmó lo resuelto por el fuero Civil de Cipolletti: la locación continuó bajo las mismas condiciones y el mismo canon hasta esa notificación, por lo que el resarcimiento equivale al alquiler pactado y no a tasaciones de mercado.

El juzgado de primera instancia del fuero Civil de Cipolletti hizo lugar de forma parcial a la demanda presentada el 8 de abril de 2026. Al interponerse la apelación, la Cámara confirmó la resolución y delimitó los parámetros de la continuación de la locación.

Observó que, hasta la notificación de la mediación en febrero de 2024, la propietaria no había emitido una comunicación previa e indubitable exigiendo la entrega de la vivienda.

Al no acreditarse la interrupción explícita del vínculo ni una exigencia formal de restitución, la Justicia interpretó que la locación continuó provisoriamente bajo las mismas condiciones y cánones estipulados en el contrato original.

La Cámara citó el artículo 1218 del Código Civil y Comercial, que establece que “no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente”.

Señaló que el punto central era determinar si existió esa comunicación. La sentencia concluyó que, hasta la notificación de la mediación, no hubo una notificación formal de que la propietaria no deseaba continuar con el alquiler.

También explicó que el consentimiento tácito de la propietaria surge de la falta de esa comunicación y que no puede reemplazarse por inferencias sobre su intención.

En consecuencia, la indemnización por los meses de ocupación posterior al vencimiento contractual equivale al alquiler pactado en el convenio vigente y no a valores de mercado.