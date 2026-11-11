Capacitan a supervisores para el fuero Penal Juvenil

El proceso de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Misiones avanza a través de instancias de formación especializada destinadas a los profesionales que se desempeñarán como supervisores en el fuero penal. Este martes se desarrolló el cuarto encuentro del ciclo de capacitación obligatoria, una herramienta diseñada para dotar a los equipos técnicos de los recursos necesarios de cara a la puesta en marcha de la Ley Nacional Nº 27.801.

La jornada estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por el psicólogo Eloy Longarzo, la psicopedagoga Alejandra Ayala, la trabajadora social Antonela Sánchez y la licenciada Silvina Vedoya Recio, pertenecientes al Juzgado de Familia Nº 3 de Posadas. Durante el cuartro encuentro, los disertantes profundizaron en los planes individuales de intervención, el diagnóstico interdisciplinario, las medidas socioeducativas y los indicadores de evolución necesarios para realizar un seguimiento riguroso de los adolescentes.

Asimismo, se hizo especial hincapié en la coordinación interinstitucional entre organismos de salud, educación, protección de derechos, seguridad y el Servicio Penitenciario, articulando circuitos con el Ce.Mo.A.S., la justicia y el Ministerio Público conforme a los protocolos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia. Esta preparación responde a la Acordada Nº 108 del STJ, que creó el Registro Ad Hoc de Supervisores como parte de las acciones previstas en el Acuerdo Nº 06/2026 para garantizar una respuesta judicial especializada.

El trayecto formativo, que se dicta exclusivamente por videoconferencia los días martes, concluirá su etapa preparatoria en el quinto y último encuentro previsto para el próximo 17 de noviembre. La aprobación de estos contenidos resulta un requisito indispensable para los postulantes que busquen integrar el registro y asumir un rol activo en la supervisión de las medidas dictadas en el marco del fuero penal juvenil.