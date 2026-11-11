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Asumieron nuevos funcionarios

(Foto de Alena Darmel en Pexels)

El STJ de Corrientes tomó juramento a la licenciada Andrea Fabiana Victoria Apezteguia Abellan que fue designada como Jefe del Área de Prensa. También a la técnica Mariángeles Ramona Ponce, designada como Jefe del Área de Ceremonial y Protocolo.

Aparecen en esta nota:
STJ Corrientes
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