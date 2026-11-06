Oralidad para agilizar

El Juzgado Civil y Comercial de Saladas, Corrientes, comenzó a dictar sentencias de manera oral durante las audiencias finales en procesos civiles y comerciales.

La modalidad, prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, se aplicó en septiembre y octubre en cinco causas, entre ellas un desalojo y cuatro juicios de prescripción adquisitiva, con el objetivo de acelerar la resolución de los expedientes.

Al dictar la sentencia en la propia audiencia final, se evita el diferimiento de la decisión para una resolución escrita posterior, lo que permite a las partes conocer el resultado del juicio de manera inmediata y, en los casos en que proceda, agilizar la ejecución o los recursos.

Durante esos dos meses, el juez Sergio Juniors Shwoihort utilizó esta herramienta y en todos los casos, la sentencia se dictó oralmente en el marco de la audiencia final, incorporando el pronunciamiento judicial a la dinámica del acto procesal.

En uno de los expedientes se registró una particularidad: además de resolver la cuestión principal, el juez dictó una decisión disciplinaria en los primeros minutos de la misma audiencia, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto hacia el final del encuentro.

Según se informó, esta práctica busca favorecer una tramitación más práctica de las causas y aprovechar las herramientas de oralidad ya contempladas en la legislación procesal civil de la provincia.

La implementación se enmarca en un esfuerzo por reducir los tiempos de resolución en el fuero civil y comercial, especialmente en procesos que admiten una tramitación concentrada.

Al dictar la sentencia en la propia audiencia final, se evita el diferimiento de la decisión para una resolución escrita posterior, lo que permite a las partes conocer el resultado del juicio de manera inmediata y, en los casos en que proceda, agilizar la ejecución o los recursos.

El Poder Judicial de Corrientes destacó que la modalidad está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial y que su aplicación en Saladas constituye una experiencia concreta de oralidad en el ámbito civil.