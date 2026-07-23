Santa Fe acelera la oralidad

Los tribunales de la ciudad de Santa Fe programaron 49 juicios orales para el segundo semestre de 2026, en una agenda intensa que se extiende desde mediados de julio hasta finales de diciembre.

La Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia diagramó el calendario, que concentra causas de violencia, delincuencia organizada y delitos contra la integridad sexual, con requerimientos de penas que en varios casos superan los veinte años de prisión efectiva.

La programación, sujeta a eventuales modificaciones, apunta a concretar la mayor parte de los debates sin alteraciones significativas.

Más de 20 de estos debates corresponden a delitos contra la integridad sexual, en los que el Ministerio Público de la Acusación solicitó condenas que oscilan entre los siete y los 28 años de prisión.

El resto de la nómina incluye homicidios dolosos con trasfondo narco, robos calificados, portación ilegítima de armas y causas vinculadas al crimen organizado.

La programación, sujeta a eventuales modificaciones, apunta a concretar la mayor parte de los debates sin alteraciones significativas.

Entre las causas de mayor relevancia figura el juicio por el homicidio ocurrido en abril de 2021 en el barrio Santa Rosa de Lima, en el que se juzgará a Alessandro Roldán. El Ministerio Público de la Acusación pidió 29 años de prisión.

Otro proceso de alto impacto es el que enfrenta a Leonardo Darriba y Laureano Ruiz Díaz, acusados por ataques atribuidos a la banda conocida como “La Mafia Matando Pulgas” (LAMMP) durante 2022.

En octubre se realizará el debate por el asesinato de Federico “Loquillo” Ruiz Díaz, ocurrido en 2023 en el barrio La Tablada. Cristian Cisneros enfrenta un pedido de 25 años de prisión.

En diciembre se juzgará a Juan De La Cruz Luque por el homicidio de Kevin Schneider, ocurrido en agosto de 2022 durante un partido de fútbol en el barrio San Agustín II. En ese caso el requerimiento es de 20 años.

Otra causa de complejidad es la megacausa por juego clandestino online, que comienza el 15 de octubre y se estima que demandará al menos dos semanas de debate.