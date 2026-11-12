Con el dolor no se juega

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, con el voto de los jueces Carlos Francisco Balbín y Pablo César Mántaras, confirmó una cautelar que ordena a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) proveer de forma inmediata la medicación Cannabidiol (CBD 100 mg) a una afiliada con discapacidad que padece dolores severos y progresivos derivados de afecciones osteoarticulares y de columna.

La demandante, una adulta mayor titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) por patologías que afectan seriamente su autonomía personal y movilidad, recurrió al amparo ante la negativa de la entidad asistencial a cubrir la medicación prescrita por su médica tratante.

Según la presentación, las alternativas farmacológicas convencionales no daban resultado y el cannabis medicinal representaba una respuesta efectiva "como tratamiento analgésico, ante la insuficiencia de otras alternativas farmacológicas convencionales y al impacto negativo que el dolor constante genera en su calidad de vida".

Frente al pedido cautelar concedido en primera instancia, la ObSBA apeló argumentando que el Cannabidiol se encontraba autorizado por la ANMAT "únicamente para el tratamiento de las convulsiones" y adujo que la cobertura otorgaría "un grave perjuicio patrimonial para la Obra Social" y una supuesta desigualdad frente a los demás afiliados.

Sin embargo, los camaristas porteños desestimaron las alegaciones de la obra social y recordaron que circunscribir la prescripción del cannabis a supuestos restrictivos atenta contra la reglamentación nacional marco y los lineamientos del Ministerio de Salud.

La decisión subrayó que "la falta de cobertura del fármaco 'Cannabidiol' prescripto para paliar el cuadro de dolor crónico derivado de sus patologías de columna y osteoporosis severa importa un riesgo inminente de agravamiento de sus padecimientos, provocando un menoscabo en su integridad psicofísica y un perjuicio de difícil reparación ulterior en su calidad de vida".

Al respecto, enfatizaron que "circunscribir la prescripción médica a profesionales especialistas en neurología o neurología infantil implicaba restringir el acceso oportuno y equitativo de los y las pacientes al uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales".

Asimismo, el Tribunal porteño destacó la especial tutela constitucional que ampara a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en relación con el derecho a la salud y la integridad psicofísica. La decisión subrayó que "la falta de cobertura del fármaco 'Cannabidiol' prescripto para paliar el cuadro de dolor crónico derivado de sus patologías de columna y osteoporosis severa importa un riesgo inminente de agravamiento de sus padecimientos, provocando un menoscabo en su integridad psicofísica y un perjuicio de difícil reparación ulterior en su calidad de vida".