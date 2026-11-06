Nuevo edificio para Tribunales de Familia

El Poder Judicial de Córdoba inauguró el nuevo edificio de los Tribunales de Familia, ubicado en el Polo Judicial, de la ciudad de Córdoba (Fructuoso Rivera 720). La sede, que comenzó a funcionar semanas atrás, concentra las dependencias que anteriormente se encontraban distribuidas en diferentes inmuebles y cuenta con espacios especialmente diseñados para las necesidades de quienes requieren y prestan el servicio de justicia en el fuero. Según detallaron, el edificio dispone de 13.192 metros cuadrados cubiertos, sobre un terreno de 4.500 metros cuadrados. Alberga los Tribunales de Gestión Asociada de Familia, las defensorías públicas, la Cámara de Familia, la Fiscalía de Cámara, los equipos técnicos interdisciplinarios y oficinas para la atención de la ciudadanía. La nueva infraestructura cuenta con salas de audiencias y entrevistas que favorecen la privacidad y la escucha, espacios acondicionados para las intervenciones de los equipos técnicos y ambientes destinados a los encuentros vinculares. También incorpora instalaciones accesibles, sanitarios con cambiadores, lactarios y áreas de espera amplias y luminosas.