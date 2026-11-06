05 de Noviembre de 2026
Edición 7563 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
05 de November de 2026
Edición 7563
Próxima Actualización: 06/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Córdoba

Nuevo edificio para Tribunales de Familia

(Poder Judicial Córdoba)

El Poder Judicial de Córdoba inauguró el nuevo edificio de los Tribunales de Familia, ubicado en el Polo Judicial, de la ciudad de Córdoba (Fructuoso Rivera 720).  La sede, que comenzó a funcionar semanas atrás, concentra las dependencias que anteriormente se encontraban distribuidas en diferentes inmuebles y cuenta con espacios especialmente diseñados para las necesidades de quienes requieren y prestan el servicio de justicia en el fuero. Según detallaron, el edificio dispone de 13.192 metros cuadrados cubiertos, sobre un terreno de 4.500 metros cuadrados. Alberga los Tribunales de Gestión Asociada de Familia, las defensorías públicas, la Cámara de Familia, la Fiscalía de Cámara, los equipos técnicos interdisciplinarios y oficinas para la atención de la ciudadanía. La nueva infraestructura cuenta con salas de audiencias y entrevistas que favorecen la privacidad y la escucha, espacios acondicionados para las intervenciones de los equipos técnicos y ambientes destinados a los encuentros vinculares. También incorpora instalaciones accesibles, sanitarios con cambiadores, lactarios y áreas de espera amplias y luminosas.

Aparecen en esta nota:
Tribunales de Familia Córdoba
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
El Consejo apura la herencia
La actualización laboral pasó por la Corte
La billetera ajena que pagó el pato
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS