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La Rioja tiene nuevo fiscal general

(Poder Judicial La Rioja)

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tomó juramento a Miguel Ángel Zárate como Fiscal General de la Provincia. Ante autoridades de los tres poderes del Estado, anunció cuatro ejes de gestión para transformar la investigación penal y priorizar la atención a las víctimas. El acto estuvo encabezado por los cinco integrantes del Alto Cuerpo: su presidente, Claudio Saúl, y los vocales Gabriela Asís, Claudio Ana, Luis Brizuela y Ana Karina Becerra, quienes participaron de la ceremonia de juramento que formalizó la asunción del nuevo titular del Ministerio Público Fiscal. Estuvieron presentes el gobernador Ricardo Quintela; la vicegobernadora Teresita Madera; el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera; el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo; el intendente de Capital, Armando Molina; la diputada nacional Gabriela Pedrali; y la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo.También participaron el juez federal Daniel Rubén Herrera Piedrabuena; el fiscal general adjunto, Camilo Farías Barros; el defensor general de la Provincia, Gastón Mercado Luna; y el defensor general adjunto, Martín Yoma, junto a magistrados, funcionarios, representantes de las fuerzas de seguridad, familiares e invitados especiales.

Aparecen en esta nota:
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Miguel Ángel Zárate Fiscal General
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