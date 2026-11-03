03 de Noviembre de 2026
Edición 7561 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
03 de November de 2026
Edición 7561
Próxima Actualización: 04/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Abogados

Para los abogados no hay seguridad

El Colegio de Abogados de Santa Fe rechazó varios aspectos del proyecto de seguridad que reforma la policía de la provincia por afectar garantías constitucionales.

(IA)

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su profunda preocupación por varios contenidos del proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.

Los letrados consideraron que algunas de sus disposiciones resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

También genera “seria inquietud” el otorgamiento de facultades a los fiscales para disponer, en determinados supuestos, allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin control judicial previo, advirtieron los abogados.

En particular, el pronunciamiento institucional advierte con “suma gravedad” la pretensión de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar a personas detenidas sin la presencia de su abogado defensor.

Según el texto, “una disposición de tal naturaleza vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio y abre paso a posibles abusos, arbitrariedades y mecanismos de coerción incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho”.

También genera “seria inquietud” el otorgamiento de facultades a los fiscales para disponer, en determinados supuestos, allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin control judicial previo, advirtieron los abogados.

El Colegio sostiene que “el debilitamiento de la intervención jurisdiccional importa un retroceso inadmisible en materia de garantías individuales y de división de poderes”.

Otro punto señalado es la incorporación del denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mediante el cual se habilitaría la posibilidad de impulsar condenas sin la realización de un juicio previo pleno y sin adecuada intervención de la defensa técnica.

Esta modalidad, indicó el documento, afecta “garantías esenciales del debido proceso legal”.

El Colegio reconoció que la seguridad pública constituye “una demanda legítima de la sociedad y un objetivo prioritario del Estado”. Sin embargo, sostuvo que “aun en contextos complejos o de emergencia, no puede erigirse en fundamento para la instauración de mecanismos excepcionales que erosionen derechos y garantías fundamentales”.

Agregó que el fortalecimiento de las instituciones democráticas exige respuestas eficaces frente al delito, “pero siempre dentro de los límites impuestos por la Constitución y el sistema republicano de gobierno”.

Por estas razones, la institución instó a “la apertura de un debate serio, amplio y responsable sobre el contenido del proyecto” y se puso a disposición de los poderes públicos “para contribuir a la elaboración de herramientas normativas que atiendan las necesidades actuales en materia de seguridad, sin menoscabar las libertades, derechos y garantías de las personas sometidas a proceso penal”.

Aparecen en esta nota:
Colegio de Abogados Santa Fe reforma policial gobierno
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
El último adiós antes del recambio
Que los jueces no se aparten
Llegan las licencias para abogados y procuradores
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Crece la conciliación laboral
Levinas no afectó
De lunes a lunes
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS