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Superior Tribunal Provincial

El último adiós antes del recambio

Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Santa Fe y se completa así recambio impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Quiénes asumirán en su reemplazo.

(Santa Fe provincia )

Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y Roberto Falistocco formalizaron sus renuncias, que se harán efectivas el 30 de noviembre próximo.

Con su salida, el máximo tribunal provincial quedará listo para completar la renovación que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro: en sus lugares asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, respectivamente.

En febrero de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó con amplia mayoría los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Esos tres ministros ingresaron para sustituir a Mario Netri —retirado en diciembre de 2024— y a María Angélica Gastaldi —saliente en abril de 2025—, además de ocupar el sillón creado por la reforma judicial que amplió de seis a siete los miembros del tribunal.

Falistocco había anticipado que concretaría su alejamiento sobre el cierre de noviembre, una vez terminado el trámite administrativo de su jubilación y resuelto el trabajo pendiente. Antes de irse pretendía dejar afianzada la reforma del fuero Laboral. Al concretar la dimisión cumplirá tres décadas y media en el alto tribunal y siete mandatos como presidente.

Gutiérrez, que ingresó a la Corte en junio de 2000, también había adelantado meses atrás que dejaría el Poder Judicial a fin de año. Su salida reavivó las expectativas sobre una eventual postulación a la Cámara de Diputados provincial de cara a los comicios de 2027.

En 2018 el magistrado ya había admitido ofrecimientos para competir por la Gobernación en representación del peronismo santafesino.

La renovación del máximo tribunal no empezó con estas dos renuncias. A principios de septiembre la Corte tomó juramento a Diego Maciel en reemplazo del jubilado Eduardo Spuler, en cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos en los artículos 89 y 121 de la Constitución provincial.

En febrero de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó con amplia mayoría los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Esos tres ministros ingresaron para sustituir a Mario Netri —retirado en diciembre de 2024— y a María Angélica Gastaldi —saliente en abril de 2025—, además de ocupar el sillón creado por la reforma judicial que amplió de seis a siete los miembros del tribunal.

La flamante Constitución de Santa Fe, por su parte, estableció un límite de 75 años como edad máxima obligatoria de permanencia y modificó el funcionamiento del Poder Judicial.

Con las últimas juras y las salidas de Gutiérrez y Falistocco, el gobierno provincial completa la reconfiguración de la Corte Suprema con más de la mitad de sus integrantes renovados. 

Aparecen en esta nota:
Corte Santa Fe gobierno Rafael Gutiérrez Roberto Falistocco Maximiliano Pullaro
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