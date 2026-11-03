Levinas no afectó

Según datos oficiales, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires finalizó el remanente de causas en trámite correspondientes al 2024 y períodos anteriores.

De este modo, los expedientes más antiguos en trámite dentro del organismo corresponden a los ingresados a partir de 2025, concentrando actualmente su labor de manera exclusiva en el flujo de litigios de 2025 y 2026.

Explicaron que la meta se alcanzó tras haber resuelto 28.178 causas al 28 de octubre último, marcando un fuerte salto de productividad que ya se vislumbraba en el primer semestre de 2026.

El avance operativo del TSJ se produjo en el marco de un incremento extraordinario del flujo de causasn en el marco del precedente "Levinas" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció al TSJ porteño como tribunal de revisión de los fueros nacionales ordinarios de la Ciudad.

Durante los primeros seis meses del año, el Tribunal dictó 2.362 sentencias (1.760 de ellas resoluciones definitivas), cifra que superó en más del triple al mismo tramo de 2025, en el que se registraron 764 sentencias (557 definitivas). Asimismo, en la primera mitad del corriente año se resolvieron 1.782 causas.

El avance operativo del TSJ se produjo en el marco de un incremento extraordinario del flujo de causasn en el marco del precedente "Levinas" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció al TSJ porteño como tribunal de revisión de los fueros nacionales ordinarios de la Ciudad.

Esta ampliación de competencias provocó un aumento de ingresos superior al 300% interanual en 2025 y sumó más de 2.250 nuevas causas en la primera etapa de 2026.

Entre otras medidas y para absorber esta carga de trabajo sin acumular atrasos, el Tribunal encabezado por la presidenta Inés Weinberg, la vicepresidenta Alicia Ruiz, y los jueces Luis Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe creó dos nuevas Secretarías: la de Asuntos Laborales y la de Asuntos Civiles y Comerciales.