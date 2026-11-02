Documentos oficiales a un click

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut puso en funcionamiento el Repositorio de Contenidos Institucional, un sistema que permite almacenar, preservar y publicar los documentos oficiales de todos los organismos del Poder Judicial provincial.

La herramienta ya está disponible en el portal web institucional y busca centralizar la producción documental en un solo lugar de acceso público.

Entre las ventajas que ofrece se destacan la búsqueda por título, autor, fecha, organismo o tema, incluida la opción de búsqueda avanzada; la existencia de enlaces permanentes, ya que cada documento cuenta con una dirección estable que no cambia y facilita su cita y difusión; y la preservación digital, que permite que los archivos queden resguardados y disponibles a largo plazo.

El repositorio fue creado por el Acuerdo Plenario N° 5694/2026 del Superior Tribunal de Justicia y desarrollado por el Área de Activos Digitales de la Secretaría de Planificación y Gestión, con estándares internacionales de gestión documental.

Cada organismo del Poder Judicial administra su propia colección de documentos, clasificados con metadatos normalizados, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Publicación Institucional.

El sistema no incluye la información publicada en el sitio de noticias Jusnoticias ni los contenidos que se encuentran dentro del sistema Eureka. Su objetivo es reunir la producción documental institucional en una única herramienta.

Entre las ventajas que ofrece se destacan la búsqueda por título, autor, fecha, organismo o tema, incluida la opción de búsqueda avanzada; la existencia de enlaces permanentes, ya que cada documento cuenta con una dirección estable que no cambia y facilita su cita y difusión; y la preservación digital, que permite que los archivos queden resguardados y disponibles a largo plazo.

También apunta a dar orden y coherencia a la información, al evitar la dispersión, la duplicación de contenidos y la publicación de archivos sueltos.

El repositorio es de acceso público: cualquier persona puede consultar los documentos desde un único lugar, integrado al Portal Web Institucional del Poder Judicial de Chubut (www.juschubut.gov.ar).

Hasta el momento, ya tienen material publicado en la plataforma la Dirección de Bibliotecas, la Escuela de Capacitación Judicial, la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género y la Secretaría de Planificación y Gestión.

La puesta en marcha del repositorio se enmarca en un proceso más amplio de modernización de los canales de comunicación e información del Poder Judicial provincial.

En diciembre de 2025 el organismo había presentado un nuevo portal web institucional, diseñado para organizar contenidos y servicios según distintos perfiles de usuarios y con criterios de accesibilidad.

La incorporación de un repositorio documental centralizado forma parte de ese mismo esfuerzo por facilitar el acceso a la información oficial.