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Tecnología

La inteligencia artificial llega a las audiencias judiciales

El Consejo de la Magistratura anunció que, a partir del 28 de octubre, estará disponible una herramienta que permitirá transcribir automáticamente los audios y videos incorporados al sistema judicial. La tecnología funcionará en servidores propios, sin transferir información a plataformas externas, para preservar la confidencialidad de los procesos.

La inteligencia artificial sigue ganando terreno en la Justicia. El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció la implementación de un servicio de transcripción automática de audiencias judiciales que permitirá convertir grabaciones de audio y video en textos estructurados, con el objetivo de agilizar el trabajo de los tribunales y facilitar la consulta de las actuaciones.

La nueva funcionalidad estará disponible a partir del próximo 28 de octubre y forma parte de la segunda etapa del proyecto de incorporación de archivos multimedia al sistema judicial, según informó la Dirección General de Tecnología del organismo.

La herramienta utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial para procesar material audiovisual y generar transcripciones sin necesidad de realizar manualmente esa tarea. De esta manera, los operadores judiciales podrán acceder al contenido de las grabaciones en formato de texto y realizar búsquedas específicas para localizar intervenciones, declaraciones o determinados pasajes de una audiencia.

A diferencia de otros servicios de inteligencia artificial que funcionan mediante plataformas externas, el Consejo de la Magistratura informó que el procesamiento se realizará íntegramente dentro de su propia infraestructura tecnológica.

La incorporación de esta tecnología apunta a reducir los tiempos que demanda el tratamiento de los registros audiovisuales, especialmente en aquellos procesos que incluyen audiencias extensas o numerosas declaraciones testimoniales.

Hasta ahora, la consulta de una grabación podía requerir la reproducción del archivo para identificar un fragmento determinado, mientras que la elaboración de una versión escrita demandaba una tarea adicional. Con el nuevo sistema, el contenido podrá recuperarse mediante búsquedas de texto, lo que facilitará su utilización durante la tramitación de las causas.

Uno de los aspectos centrales del anuncio es el tratamiento de la información judicial. A diferencia de otros servicios de inteligencia artificial que funcionan mediante plataformas externas, el Consejo de la Magistratura informó que el procesamiento se realizará íntegramente dentro de su propia infraestructura tecnológica.

Los modelos de inteligencia artificial estarán alojados en el centro de datos institucional, bajo una modalidad conocida como on-premise, que permite ejecutar las operaciones localmente, sin enviar los archivos a servidores de terceros.

Según explicó el organismo, esta arquitectura busca garantizar la reserva de la información contenida en los actos judiciales y evitar que las grabaciones sean transferidas fuera de la infraestructura institucional.

La cuestión adquiere particular relevancia por la naturaleza de los datos que pueden surgir durante una audiencia, entre ellos declaraciones de víctimas, testimonios, información personal y otros elementos sujetos a distintos niveles de confidencialidad.

El desarrollo de la herramienta estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo de la Dirección General de Tecnología, bajo la jefatura de Oscar Perrone y la conducción general de Hernán Rondinella. Por su parte, la Subdirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encabezada por Pablo Calvete, proporcionó la infraestructura técnica necesaria para su implementación.

La comunicación oficial no precisa si las transcripciones deberán ser revisadas o validadas por personal judicial antes de su utilización, ni establece qué valor tendrán frente a los registros audiovisuales originales. Tampoco detalla los mecanismos previstos para corregir eventuales errores de reconocimiento.

Estos aspectos resultan especialmente relevantes en el ámbito judicial, donde una palabra omitida o incorrectamente interpretada puede alterar el sentido de una declaración.

Con esta incorporación, el Poder Judicial suma una nueva aplicación de inteligencia artificial orientada a tareas operativas. Su implementación permitirá evaluar hasta qué punto la automatización puede reducir los tiempos de trabajo sin comprometer la fidelidad de los registros ni las garantías de los procesos.

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