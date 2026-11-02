Continúan las capacitaciones del sistema acusatorio

En el marco del proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en todo el país, la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) dictó cuatro clases más de la segunda edición del Programa Nacional de Formación en el Código Procesal Penal Federal, dirigidas a fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de los distritos de Corrientes, Resistencia, La Plata, Comodoro Rivadavia, General Roca, Misiones y Córdoba, con el fin de profundizar aspectos específicos sobre el desarrollo de las investigaciones en el nuevo sistema adversarial. Estas jornadas se desarrollaron de manera virtual y estuvieron a cargo de la funcionaria de la UNISA, Martina Allende y del titular de la Dirección General de Desempeño Institucional (DGDI) de la Procuración General de la Nación (PGN), Nicolás Fondevilla Sancet.

Durante los encuentros se profundizó el abordaje de cuestiones prácticas en la gestión del legajo fiscal en el sistema Coirón, incluyendo pasos procesales y ejemplos de carga. Asimismo, se trataron las particularidades de la gestión del legajo fiscal en casos complejos, la comunicación a la defensa y los aspectos vinculados a la etapa de ejecución y división de casos.