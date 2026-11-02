Crecen las impugnaciones

El Tribunal de Impugnación de Río Negro recibió 185 trámites durante el primer semestre de 2026, un 21,7% más que los 152 del mismo período de 2025.

La cifra es la más alta de la serie que compara los primeros semestres desde 2019 y supera también los 175 ingresos de 2024, que hasta entonces constituían el registro más elevado.

El organismo tiene a su cargo la revisión de decisiones adoptadas en el marco de los procesos penales. Su intervención permite que determinadas resoluciones judiciales sean examinadas por jueces distintos de quienes las dictaron, conforme a los mecanismos de impugnación previstos por la legislación procesal.

También se realizaron 80 audiencias, frente a las 77 del primer semestre de 2025. El crecimiento fue del 3,9% y permitió alcanzar el mayor registro de audiencias de la serie de los últimos ocho años.

Entre otras funciones, revisa sentencias de condena y absolución e interviene en recursos contra determinadas decisiones judiciales adoptadas durante el proceso penal.

La Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Roca, fue el origen de la mayor cantidad de actuaciones que llegaron al Tribunal durante el semestre, con 81 trámites, equivalentes al 43,8% del total provincial.

Le siguió la Tercera Circunscripción, con asiento en Bariloche, que registró 45 ingresos (24,3 %). En la Cuarta Circunscripción, con cabecera en Cipolletti, se contabilizaron 33 trámites, mientras que la Primera, con cabecera en Viedma, registró 26.

Más de cuatro de cada 10 trámites ingresados provinieron de la circunscripción de Roca.

Durante el primer semestre de 2026 el Tribunal dictó 109 sentencias, un 26,7% más que las 86 del mismo período de 2025. El incremento representa 23 resoluciones adicionales.

Las sentencias corresponden a los pronunciamientos dictados durante el semestre y no necesariamente a expedientes iniciados en ese mismo período.

También se realizaron 80 audiencias, frente a las 77 del primer semestre de 2025. El crecimiento fue del 3,9% y permitió alcanzar el mayor registro de audiencias de la serie de los últimos ocho años.

La mayoría de las audiencias correspondió a impugnaciones de sentencias. También se realizaron audiencias de queja, control horizontal de sentencias y revisión de otras decisiones judiciales. No todos los procedimientos que llegan al Tribunal requieren una audiencia.

En las impugnaciones extraordinarias y los rechazos iniciales por inadmisibilidad, las resoluciones pueden dictarse sin una audiencia previa. Junio fue el mes con mayor cantidad de sentencias (32), seguido por marzo (26). En cuanto a las audiencias, marzo concentró la mayor actividad, con 20.

El informe también permite conocer los resultados de la revisión de sentencias de condena y absolución. Durante el primer semestre de 2026 el Tribunal examinó 50 decisiones de este tipo, la misma cantidad que en el período equivalente de 2025.

De esas 50, 40 fueron confirmadas y ocho revocadas. Las dos restantes se registraron en otras categorías. Esto significa que el 80% de las condenas y absoluciones examinadas en ese grupo fueron confirmadas.