La Justicia neuquina tiene su presupuesto

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aprobó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de Neuquén para el ejercicio 2027, que contempla gastos y recursos equilibrados por $508.910 millones. El proyecto de ley fue enviado esta semana a la Legislatura neuquina para su tratamiento, según informaron. El 91% del presupuesto ($461.110 millones) corresponde a Personal. El resto se reparte entre Servicios No Personales ($35.200 millones), Bienes de Consumo ($2.800 millones) y gastos de capital ($9.800 millones), de los cuales $7.500 millones se destinan a Bienes de Uso y $2.300 millones a Trabajos Públicos. Los recursos provienen de Coparticipación Federal, aportes provinciales y recursos propios.