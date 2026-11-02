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Misiones estrena nuevos jueces

(Poder Judicial Misiones)

La presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento a tres nuevos magistrados que se desempeñarán en Oberá, Aristóbulo del Valle y Puerto Libertad. Durante la ceremonia prestaron juramento Matías Uriel Olivera, como juez del Tribunal Penal N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá; Daiana Marisil García Da Rosa, como jueza de Paz Letrada del Juzgado de Paz de 1° Categoría de Aristóbulo del Valle; y Carlos Marcelo Aquino, como juez de Paz Letrado de 2° Categoría de Puerto Libertad. Del acto participaron los ministros María Laura Niveyro, Cristina Irene Leiva, Valeria Fiore Cáceres y Andrés Poujade, el procurador general Carlos Jorge Giménez y el gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua.

Aparecen en esta nota:
Misiones Poder Judicial Matías Uriel Olivera Daiana Marisil García Da Rosa Carlos Marcelo Aquino
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