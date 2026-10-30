Sanciones y destituciones van en 4x4

Desde la puesta en funcionamiento de la actual composición del Consejo de la Magistratura, en abril de 2022, cuatro jueces federales fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento y uno renunció antes de enfrentar el juicio de remoción.

En el mismo período, el organismo aplicó sanciones disciplinarias a otros cuatro magistrados y mantiene pendiente de definición el caso de un quinto. La actual integración del Consejo está presidida por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Queda pendiente de análisis por el Plenario el caso de Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91, para quien la Comisión de Disciplina propuso en agosto de 2026 una multa del 35% de sus haberes.

Los jueces removidos por mal desempeño fueron Walter Bento, ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza; Martín Poderti, ex integrante de un Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; Alfredo López, ex juez federal de Mar del Plata; y Gastón Salmain, ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

A diferencia de ellos, Marcelo Bailaque, ex titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, renunció al inicio del juicio de remoción y el Poder Ejecutivo aceptó su dimisión.

Bento fue destituido el 8 de noviembre de 2023. Entre las conductas acreditadas figuraron maniobras para interferir en la investigación penal en su contra, irregularidades patrimoniales y en sus declaraciones juradas, y su inscripción en un concurso pese a encontrarse procesado.

Posteriormente fue condenado en juicio oral a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Poderti fue removido el 18 de diciembre de 2025 por incumplir sus deberes de custodia de una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron 144 monedas de oro cuando se desempeñaba como secretario.

López fue destituido el 18 de agosto de 2026 por publicar reiteradamente expresiones antisemitas y discriminatorias en redes sociales, consideradas una falta ética grave.

Salmain fue removido el 29 de octubre de 2026 por ocultar en su currículum antecedentes, entre ellos su cesantía del Poder Judicial por intentar manipular causas; tras perder los fueros, quedó detenido en una investigación por el supuesto cobro de coimas.

Bailaque, por su parte, presentó su renuncia el 1 de julio de 2025, que fue aceptada por decreto, lo que impidió que el Jurado de Enjuiciamiento dictara sentencia.

Las destituciones surgieron de investigaciones tramitadas en las comisiones de Acusación del Consejo y respaldadas por el Plenario, integrado por 20 miembros. Antes de este período, el organismo había registrado 18 destituciones entre 1999 y 2022.

El Consejo evalúa las denuncias, escucha a los magistrados y decide si existen elementos para enviar el caso al Jurado de Enjuiciamiento, donde distintos consejeros actúan como fiscales.

En materia disciplinaria, el Consejo sancionó a cuatro jueces. Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, ambos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal, recibieron en octubre de 2023 multas equivalentes al 50% de sus haberes por expresiones ofensivas, revictimizantes y discriminatorias en una sentencia sobre abuso sexual.

Alberto Calandrino, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35, fue apercibido en mayo de 2024 por demoras injustificadas en la tramitación de expedientes. Miguel Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado, recibió en julio de 2024 una multa del 30% de sus haberes por conductas de maltrato y hostigamiento laboral, que incluyeron violencia de género.

Queda pendiente de análisis por el Plenario el caso de Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91, para quien la Comisión de Disciplina propuso en agosto de 2026 una multa del 35% de sus haberes.