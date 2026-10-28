Salmain, en la cuenta regresiva

El Jurado de Enjuiciamiento de la Nación dará este jueves su veredicto final y resolverá si hace lugar al pedido de destitución por mal desempeño del juez federal de Rosario Gastón Salmain. La decisión estará en manos de los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca (LLA) y María Florencia López (UxP), los diputados Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UxP) y la abogada Ana Beatriz Fernández.

En concreto, si el jury entiende que hubo mal desempeño, Salmain quedará destituido. Si considera que no se configuró esa causal, podrá continuar ejerciendo sus funciones.

Salmain juró en mayo de 2023 como juez federal en Rosario. Desde diciembre pasado está procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Las decisiones fueron revisadas y confirmadas por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Según la acusación, el juez habría manipulado un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

El empresario Fernando Whpei fue quien detalló la maniobra al declarar como arrepentido en la causa donde se investiga a otro exjuez de Rosario, Marcelo Bailaque. En la causa se dictó la orden de detención domiciliaria de Salmain, aunque no llegó a hacerse efectiva.

Pero el jury también analizó otro episodio: la acusación contra el juez por haber ocultado que había sido cesanteado del Poder Judicial cada vez que concursó para ser juez.

Según se recordó durante el proceso, cuando era empleado judicial, Salmain le propuso a una empleada de la mesa de entrada de la Cámara de la Seguridad Social manipular sorteos para que una serie de expedientes fueran asignados al juzgado donde reportaba. Esos expedientes, de acuerdo con la acusación, servirían al estudio de abogados donde trabajaba en paralelo.

Los consejeros acusadores Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre pidieron su apartamiento. “Nos tomó de tontos. Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. Por Dios… Nos tomó el pelo, se nos rio en la cara”, aseguró el senador Juez.

La empleada lo denunció ante sus superiores, hubo una causa penal y Salmain fue procesado. Luego resolvió la causa mediante una probation haciendo tareas en el Jardín Botánico. En 2002, la Corte Suprema lo cesanteó.

Los consejeros acusadores Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre pidieron su apartamiento. “Nos tomó de tontos. Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. Por Dios… Nos tomó el pelo, se nos rio en la cara”, aseguró el senador Juez.

La defensa, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, rechazó todas las acusaciones. Cuestionó al arrepentido y minimizó la acusación vinculada con su CV, al señalar que Salmain no estaba obligado a informar su cesantía, entre otros puntos.

En sus últimas palabras ante el jury, Salmain dijo: “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen los empleados… Eso soy yo. No soy lo que dice la acusación”. “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”, agregó.