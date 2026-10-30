Asueto por el día de los fieles difuntos

El próximo lunes 2 de noviembre habrá asueto en las seis circunscripciones judiciales del Chaco con motivo de la celebración del día de los fieles difuntos. Así quedó plasmado en la resolución 1075/26 del Superior Tribunal de Justicia que adhirió al decreto 2596/26 del Poder Ejecutivo provincial.

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