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Chaco

Asueto por el día de los fieles difuntos

(Poder Judicial Chaco)

El próximo lunes 2 de noviembre habrá asueto en las seis circunscripciones judiciales del Chaco con motivo de la celebración del día de los fieles difuntos. Así quedó plasmado en la resolución 1075/26 del Superior Tribunal de Justicia que adhirió al decreto 2596/26 del Poder Ejecutivo provincial.

Aparecen en esta nota:
Superior Tribunal de Justicia del Chaco asueto día de los fieles difuntos
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