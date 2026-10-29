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Superior Tribunal Provincial / Concursos

JANUS llamó a concurso

El Consejo de la Magistratura de Río Negro llamó a concurso para cubrir cargos de defensores con inscripción digital a través del nuevo sistema de trámite del Poder Judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro convocó a dos concursos públicos de antecedentes y oposición que serán los primeros en los que la inscripción se realizará exclusivamente a través de Janus, la nueva plataforma de trámites digitales del Poder Judicial.

Ambos llamados corresponden a cargos de la Primera Circunscripción Judicial con funciones en Viedma, y el período de inscripción se extenderá del 2 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

La resolución 73/26-CM dispuso el concurso para un cargo de defensor adjunto o defensora adjunta de Mediación. Por su parte, la resolución 74/26-CM convocó a cubrir un cargo de defensor adjunto o defensora adjunta de Menores, en el ámbito civil.

Para efectuar la presentación, habrá que ingresar a Janus desde el sitio del Poder Judicial. El acceso podrá realizarse mediante una cuenta de Mi Argentina o ARCA y, para quienes integren el Poder Judicial, con su usuario de Intranet.

En los dos casos, las personas interesadas deberán completar el formulario electrónico disponible en el sitio web del Poder Judicial y presentar la documentación a través de Janus. Ambos pasos son necesarios para formalizar el trámite.

El período de inscripción comenzará el lunes 2 de noviembre y finalizará el viernes 4 de diciembre a las 13.30. Para iniciar el proceso, los postulantes deberán ingresar a www.jusrionegro.gov.ar, buscar la sección de concursos externos del Consejo de la Magistratura, seleccionar la convocatoria correspondiente y hacer clic en «Inscribirse».

Después de completar los datos, recibirán el formulario por correo electrónico. Ese documento deberá descargarse en formato PDF y contar con firma digital para su presentación.

La documentación requerida incluye, entre otros, la nota de inscripción, la declaración jurada, el certificado de antecedentes penales, el DNI, el currículum, el título y los antecedentes académicos y profesionales.

Según la situación de cada persona, también corresponderá incorporar constancias de matrícula o informes de antecedentes laborales. Es necesario consultar la resolución de cada concurso para verificar los requisitos específicos. Toda la documentación deberá reunirse en un único archivo PDF, tamaño A4, firmado digitalmente por la persona postulante. No se aceptarán imágenes convertidas a PDF.

Para efectuar la presentación, habrá que ingresar a Janus desde el sitio del Poder Judicial. El acceso podrá realizarse mediante una cuenta de Mi Argentina o ARCA y, para quienes integren el Poder Judicial, con su usuario de Intranet.

Dentro de la plataforma se deberá buscar el trámite «Inscripción a concursos del Consejo de la Magistratura» y seleccionar «Iniciar presentación». En el campo «Descripción del movimiento» deberá indicarse el número y año de la resolución de convocatoria y el cargo al que se aspira.

Luego habrá que adjuntar el archivo único con la documentación y, en el apartado «Escrito», incorporar el formulario de inscripción en PDF, también firmado digitalmente.

Antes de finalizar, el sistema permitirá revisar los archivos y los datos cargados. Tras seleccionar «Guardar», será indispensable elegir «Presentar trámite»: guardar la información no equivale a formalizar la inscripción. Una vez presentada, la gestión podrá consultarse desde «Mis presentaciones».

Aparecen en esta nota:
Río Negro JANUS Consejo de la Magistratura concurso defensores Viedma
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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