Avanzan los concursos antes del recambio

La Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles 21 ternas y ocho concursos prioritarios para cubrir vacantes en juzgados y tribunales de todo el país.

La sesión, presidida por la consejera María Fernanda Vázquez, se extendió cinco horas y dejó a la vista tanto los avances institucionales como las diferencias internas, en un contexto marcado por el calendario electoral y el vencimiento de los mandatos de los consejeros a mediados de noviembre.

El movimiento se produce en un escenario atravesado por el cronograma electoral. Las elecciones del estamento de jueces se realizaron el 8 de octubre y las de abogados están previstas para el 20 de octubre.

La reunión de la Comisión, integrada también por Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola, contó con una labor previa destinada a pulir consensos.

Aun así, los debates no estuvieron exentos de cruces. El consejero César Grau votó en forma negativa en la mayoría de los puntos tratados y marcó distancia respecto de los acuerdos de la mayoría.

Entre las 21 ternas aprobadas figuran el Concurso N° 464 (Juzgado Federal N° 3 de Morón), el N° 497 (Tribunales Orales Federales de Salta), el N° 489 (TOF N° 2 de La Plata), el N° 523 (Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay), el N° 500 (Cámara en lo Penal Económico), el N° 513 (TOF de La Pampa), el N° 509 (Juzgados Civiles de Capital) y el N° 529 (Juzgados de la Seguridad Social).

La Comisión también dejó listos para su tratamiento una serie de concursos de relevancia. Entre ellos se encuentran el N° 437 (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Salas I, II y III), el N° 511 y el N° 457 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), el N° 496 (Cámara Federal de Rosario), el N° 498 (Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), el N° 518 (Cámara Federal de Posadas), el N° 521 (Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral).

El N° 520 (Tribunales Orales en lo Penal Económico de Capital), el N° 472 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes), el N° 481 (Juzgado Federal de Tartagal), el N° 514 (Juzgado Federal de Villa María), el N° 488 (Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de Capital), el N° 503 (Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de Capital) y el concurso anticipado N° 508 (Juzgados Nacionales en lo Comercial de Capital).

El movimiento se produce en un escenario atravesado por el cronograma electoral. Las elecciones del estamento de jueces se realizaron el 8 de octubre y las de abogados están previstas para el 20 de octubre.

A esa dinámica se suma una presión temporal: los mandatos de los actuales consejeros vencen a mediados de noviembre. Esa cercanía del recambio impulsó a los distintos espacios a intentar cerrar la mayor cantidad posible de concursos antes del cambio de composición.