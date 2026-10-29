Fin del camino para Salmain

El Jurado de Enjuiciamiento de la Nación resolvió por unanimidad destituir a Gastón Salmain como juez federal de Rosario por omitir en informar, en los concursos en los que participó para llegar a la magistratura, que había sido cesanteado del Poder Judicial.

El jury entendió que esa omisión constituyó una "grave inconducta ética". Según el veredicto, Salmain se presentó a 33 concursos, todos con carácter de declaración jurada, y en ninguno informó su cesantía ni las razones por las que había sido apartado. “Silenció y omitió deliberadamente consignar su previo desempeño en el Poder Judicial de la Nación, soslayando así la sanción de cesantía que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de una gravísima falta funcional”, sostuvo el Jurado.

"(...) permiten advertir la existencia de un patrón de comportamiento funcional incompatible con los deberes de integridad, transparencia y rectitud que exige el ejercicio de la magistratura nacional (...)", indicó sobre la conducta del ahora exjuez.

Y agregó: "El público pide que la conducta del juez esté muy por encima de lo que se exige a sus conciudadanos, con estándares mucho más altos que los que se exigen a la sociedad en su conjunto".

Para el jury, "quien asume la función jurisdiccional valiéndose de la omisión consciente de sus antecedentes frente a los órganos constitucionales de selección carece de la autoridad moral que constituye el cimiento indispensable de la judicatura", y que "no puede ser saneada por la posterior formalización del acto de designación o por el transcurso del tiempo cuando el acceso al cargo se halló contaminado por un vicio ético originario de semejante magnitud".

Salmain había jurado como juez federal en Rosario en mayo de 2023. Antes, mientras se desempeñaba como empleado judicial, había propuesto a una trabajadora de la mesa de entradas de la Cámara de la Seguridad Social manipular sorteos para que determinados expedientes fueran asignados al juzgado donde reportaba. Esos expedientes, según la acusación, podían beneficiar al estudio de abogados en el que trabajaba en paralelo.

La empleada denunció la situación ante sus superiores. Hubo una causa penal, Salmain fue procesado y resolvió el expediente mediante una probation que incluyó tareas en el Jardín Botánico. Finalmente, la Corte Suprema dispuso su cesantía en 2002.

Ese antecedente llegó al Consejo de la Magistratura luego de que el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, remitiera la información al organismo tras un pedido de informes de la Cámara Electoral y una investigación periodística que había expuesto detalles de aquella cesantía. La diputada provincial socialista Lionella Cattalini también amplió la denuncia y reclamó que se avanzara con el juicio político.

Luego de escuchar a Salmain en audiencia, el Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad suspenderlo y enviar el caso al Jurado de Enjuiciamiento. Los consejeros que actuaron como acusadores pidieron su destitución por mal desempeño y plantearon no solo la omisión de sus antecedentes en los concursos, sino también la situación vinculada con la denominada causa Attila.

Sin embargo, el jury desestimó el cargo relacionado con el supuesto cobro de coimas, debido a que esa investigación penal todavía se encuentra en trámite. Vale recordar que Salmain está procesado desde diciembre pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En esa causa se lo acusa de haber manipulado un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso y permitir la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares.

El ahora destituido no estuvo presente durante la lectura del veredicto. Tampoco asistió uno de sus abogados defensores, José Manuel Ubeira. Sí estuvo su codefensor, Yamil Castro Bianchi, junto con los consejeros que actuaron como acusadores, el senador Luis Juez y el juez Diego Barroetaveña.

El empresario Fernando Whpei, quien declaró como arrepentido en la investigación que también involucra al exjuez de Rosario Marcelo Bailaque, fue quien detalló la presunta maniobra. En ese expediente se dictó una orden de detención contra Salmain, aunque hasta ahora no fue ejecutada porque mantiene fueros como juez. Las decisiones fueron revisadas y confirmadas por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

El ahora destituido no estuvo presente durante la lectura del veredicto. Tampoco asistió uno de sus abogados defensores, José Manuel Ubeira. Sí estuvo su codefensor, Yamil Castro Bianchi, junto con los consejeros que actuaron como acusadores, el senador Luis Juez y el juez Diego Barroetaveña.

Antes de la decisión, durante sus últimas palabras ante el jury, Salmain había defendido su actuación: “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser”.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.