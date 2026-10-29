Nuevo esquema de gestión en Bahía Blanca

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso, a través de la Resolución SC 3.492/26, la implementación de nuevas funciones vinculadas a la gestión y preparación de juicios por jurados en la Oficina de Gestión de Audiencias del Departamento Judicial Bahía Blanca, a partir del 1º de diciembre de 2026. En mayor detalle, la medida está dirigida a los debates que a dicha fecha no cuenten con candidatos sorteados, mientras que las causas que ya hayan realizado dicho sorteo continuarán su tramitación ante los respectivos tribunales en lo Criminal. El avance en la jurisdicción de Bahía Blanca responde a los relevamientos de agenda efectuados por la Secretaría de Planificación y a las gestiones coordinadas con la Cámara de Apelación y Garantías local.