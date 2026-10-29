Lotocki con condena firme

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki y dejó firme su condena a ocho años de prisión por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

El máximo tribunal consideró inadmisible el planteo de la defensa, con lo que la sentencia dictada por la Cámara de Casación quedó consolidada.

Esta es la cuarta intervención del máximo tribunal en la causa. Las dos primeras se refirieron a cuestiones previas al juicio oral y la tercera cuestionó la condena inicial de cuatro años, que la Corte desestimó por no tratarse de una sentencia definitiva. Con el rechazo actual, la condena de ocho años queda firme.

El caso se originó en intervenciones quirúrgicas que Lotocki realizó a las cuatro mujeres en distintos años. Según se acreditó en el juicio, el médico les colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo en las que su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas.

Pamela Sosa fue operada en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014. En el caso de Gabriela Trenchi, el acuerdo inicial contemplaba la colocación de hilos tensores y la inyección de grasa propia mezclada con plasma; sin embargo, se le aplicó un producto de relleno con PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud.

El tribunal oral dio por probado que Lotocki calló u ocultó intencionalmente información que estaba obligado a brindar a las pacientes.

En febrero de 2022, el tribunal oral lo condenó a cuatro años de prisión. La fiscalía y las querellas apelaron y solicitaron una pena mayor, mientras que la defensa pidió la absolución.

La Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena a ocho años al considerar configurado también el delito de estafa e incrementó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina. En abril de 2025, la Sala II de la Casación confirmó esa sentencia.

Contra ella, la defensa interpuso el recurso de queja que la Corte Suprema acaba de rechazar.

Esta es la cuarta intervención del máximo tribunal en la causa. Las dos primeras se refirieron a cuestiones previas al juicio oral y la tercera cuestionó la condena inicial de cuatro años, que la Corte desestimó por no tratarse de una sentencia definitiva. Con el rechazo actual, la condena de ocho años queda firme.

En paralelo, Lotocki enfrenta otro juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 por el homicidio de un paciente, Christian Zárate, de 50 años.