Un juez con poca memoria

El suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, declaró ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y respondió preguntas de la acusación y de sus defensores. Afirmó que no informó en su concurso que había sido cesanteado por la Corte Suprema porque “no le sumaba puntos” y dijo no recordar por qué había sido echado del Poder Judicial. También volvió a cuestionar al financista Fernando Whpei, a quien calificó de “arrepentido serial”.

Salmain se sentó este martes en el banquillo de los acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que puede destituirlo, y se mostró dispuesto a declarar y responder las preguntas de las partes y del tribunal.

Uno de los primeros cruces se produjo en torno a su paso previo por el Poder Judicial. La defensa sostuvo que Salmain no estaba obligado a informar que había sido cesanteado por la Corte Suprema cuando una empleada lo denunció por ofrecerle dinero para manipular un sorteo.

El propio juez suspendido afirmó que no consignó ese antecedente cuando concursó para ser magistrado porque “no le sumaba puntos”. También sostuvo que no tenía obligación de reportar la cesantía debido a que había ocurrido 15 años antes del concurso.

Durante el interrogatorio, el consejero Diego Barroetaveña le preguntó cuándo había ingresado al Poder Judicial, cuándo había sido cesanteado por la Corte Suprema y cuándo había obtenido el título de abogado.

También lo consultó por sus visitas al Senado y si se había reunido con algún legislador. Salmain lo negó. Barroetaveña insistió: “Con Carolina Losada, ¿no?”. El juez dijo no recordar y miró hacia sus defensores. Ante esa situación, el presidente del Jury le pidió que no consultara con sus abogados durante su declaración.

La acusación también interrogó a Salmain sobre los principios de buena fe en los concursos. El juez respondió que los conocía, entonces Barroetaveña le leyó un artículo que establece que no puede concursar quien hubiera sido cesanteado del Estado, lo que generó una protesta de la defensa.

Uno de los momentos centrales de la declaración llegó cuando Barroetaveña le preguntó si recordaba por qué había sido cesanteado por la Corte Suprema.

“Por un sumario que se inició”, respondió Salmain y agregó: “Por una denuncia que se hizo y terminó en un sumario”.

El presidente del Jury le advirtió entonces que no estaba obligado a responder si la contestación podía perjudicarlo. Salmain respondió: “Fue hace 25 años, no recuerdo”.

La defensa, por su parte, sostuvo que el juez no conocía al financista Fernando Whpei, quien, en calidad de imputado colaborador, declaró haberse reunido con Salmain mediante las gestiones de un lobbista judicial para conseguir un fallo que le permitiera acceder al dólar oficial durante las restricciones cambiarias.

Sobre el magistrado pesa un procesamiento por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros.

Según esa acusación, a cambio del fallo el magistrado se quedaría con el 10 por ciento de la operación. Salmain volvió a cuestionar a Whpei y lo calificó como “arrepentido serial”.

El senador Luis Juez, uno de los acusadores, protagonizó otro de los cruces con los defensores y lanzó: “Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”. Sobre el magistrado pesa un procesamiento por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros.

La declaración de Salmain fue el corolario de los primeros cruces entre los acusadores —los consejeros Diego Barroetaveña, Luis Juez y Jimena de la Torre— y los abogados defensores Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira.

El Jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral, los legisladores María Belén Monte de Oca, María Florencia López, Nicolás Fernando Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Durante la jornada, el tribunal continuó escuchando a los testigos. Entre las medidas dispuestas, dejó sin efecto la citación del financista Fernando Whpei, decisión que fue cuestionada por la defensa.