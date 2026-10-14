“Nos tomó por tontos”

El juez federal de Rosario Gastón Salmain quedó a un paso de la destitución. Actualmente, se encuentra procesado penalmente por presunto cobro de coimas y también es cuestionado por haber omitido antecedentes al momento de concursar para el cargo.

La acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento hizo especial hincapié en que Salmain no informó al Consejo de la Magistratura que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002, luego de un sumario iniciado a raíz de una denuncia de una empleada y de una causa penal.

Durante su alegato, el senador Luis Juez cuestionó duramente esa omisión. “Salmain se olvidó una parte de su vida. Cuando declaró aquí pareciera que todo el mundo se juntó para perjudicarlo. Pero él no pudo, no supo, no quiso aportarnos ningún dato”, sostuvo el consejero por el estamento de la Cámara Alta.

Según relató Juez, Salmain había trabajado durante cinco años en el Poder Judicial y luego ejerció como abogado. El senador señaló que el juez explicó durante su exposición que no había informado ese antecedente porque “no me sumaba puntos”.

Para Juez, se trató de algo más que un simple olvido. “Estaba concursando para juez, no para el repositor de supermercado. Nos tomó de tontos”, afirmó.

El senador también recordó que Salmain había sido cesanteado por la Corte Suprema en 2002 luego de un proceso iniciado por una empleada, quien había denunciado que el entonces trabajador judicial le había manifestado su intención de manipular sorteos para que determinados expedientes recayeran en un juzgado.

Además del sumario administrativo, se abrió una causa penal. Según la acusación, Salmain fue grabado, procesado y evitó una condena mediante una probation, que incluyó tareas en el Jardín Botánico.

Juez apeló al humor para cuestionar ese episodio: “No sé con qué planta hablaba (...) Seguramente alguna enredadera porque pasar de cesanteado del poder judicial a juez federal (...)”.

El senador concluyó su exposición con una crítica al modo en que Salmain había llegado al cargo. “Fue un olvido inteligente, claro, premeditado, dirigido para que su conducta no pudiera ser juzgada”, dijo y agregó: “Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. ¡Por Dios! Nos tomó el pelo, se nos rio en la cara”.

La otra acusación

Por su parte, el juez y consejero Diego Barroetaveña centró su exposición en la actuación de Salmain en el expediente conocido como “Attila”, relacionado con el Banco Central de la República Argentina, en el que Salmain fue procesado con prisión preventiva.

El financista Fernando Whpei, investigado en la causa penal por lavado de dinero y prevaricato contra el hoy ex juez de Rosario Marcelo Bailaque, pidió declarar como arrepentido y contó cómo había arreglado con Salmain, previas gestiones del operador judicial Santiago Busaniche, obtener un fallo favorable para acceder a dólar oficial cuando regían restricciones cambiaras en la gestión de Alberto Fernández.

El juez cerró sus últimas palabras con una frase sobre su trayectoria: “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”.

A cambio, Salmain le habría pedido un retorno del 10 por ciento de la operación, estimada en 200 mil dólares. Sin embargo, la compra de esos dólares recién se concretó cuando cambió el gobierno y se levantaron las restricciones, por lo que el beneficio reportaba unos 20 mil dólares.

Whpei les contó a los fiscales de Rosario que eso generó que Salmain le exigiera a través de Busaniche el pago acordado previamente, a lo que el financista se negó.

“¿Cuántos de los que están acá pueden arrojar la piedra?”

Tras los alegatos de los acusadores, fue el turno de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. En concreto, la defensa rechazó que Salmain estuviera obligado a informar antecedentes ocurridos dos décadas atrás y cuestionó la interpretación realizada por la acusación. “Les están exigiendo a Salmain algo que la ley no le exige”, aseguró.

También remarcaron que el propio Consejo de la Magistratura había establecido límites temporales respecto de las sanciones que debían ser informadas y exhibieron el video de la sesión del Senado Nacional en la que se aprobó el pliego de Salmain, instancia en la que también votó Juez. “Con tal de generarles a ustedes un falso humo, están construyendo un fantasma”, sostuvo la defensa.

La decisión sobre la permanencia de Salmain en el cargo quedó en manos del jury integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Ubeira, a su turno, cuestionó el uso político de las causas penales y recordó distintos episodios de la Justicia federal y de su trayectoria profesional. También mencionó que el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona tuvo una probation.

“Noto en la parte acusadora una falta absoluta de caridad”, afirmó, antes de citar la Biblia y preguntar: “¿Cuántos de los que están acá pueden arrojar la piedra?”.

“Yo me caí. Pero me levanté y camino”

Finalmente, Salmain pidió hablar durante un minuto ante el jury: “Cuando concursé lo hice en el convencimiento de que podía desempeñar el cargo, intenté ser el mejor juez que pude ser”.

El juez cerró sus últimas palabras con una frase sobre su trayectoria: “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí. Pero me levanté y camino”.

La decisión sobre la permanencia de Salmain en el cargo quedó en manos del jury integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.