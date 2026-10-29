La Corte de Mendoza presentó su presupuesto

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial el presupuesto solicitado para el funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial durante 2027, que asciende a $233.707.859.019. Garay Cueli expuso la pauta acompañado por su par de Corte, Norma Llatser y el Administrador General, Enzo Rizzo. Ante Diputados y Senadores que integran la comisión, Garay Cueli expuso los principales lineamientos de la pauta presupuestaria, que contempla inversiones en infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, además de una revisión de los procesos de trabajo y de los roles del personal judicial. Durante su exposición, el presidente de la Suprema Corte destacó que la planificación para el próximo ejercicio se estructura en torno a tres ejes: infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, y reingeniería de procesos.