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San Luis

La Corte de Mendoza presentó su presupuesto

(Poder Judicial Mendoza)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial el presupuesto solicitado para el funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial durante 2027, que asciende a $233.707.859.019. Garay Cueli expuso la pauta acompañado por su par de Corte, Norma Llatser y el Administrador General, Enzo Rizzo. Ante Diputados y Senadores que integran la comisión, Garay Cueli expuso los principales lineamientos de la pauta presupuestaria, que contempla inversiones en infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, además de una revisión de los procesos de trabajo y de los roles del personal judicial. Durante su exposición, el presidente de la Suprema Corte destacó que la planificación para el próximo ejercicio se estructura en torno a tres ejes: infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, y reingeniería de procesos.

Aparecen en esta nota:
Suprema Corte de Justicia de Mendoza Dalmiro Garay Cueli presupuesto
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