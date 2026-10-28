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Primer examen virtual de ingreso a la Justicia mendocina

(Foto de cottonbro studio)

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el cronograma para las instancias evaluativas de ingreso a la institución, en el cargo de Personal Técnico y Administrativo -Oficial de Tercera - clase 13, para la Primera, Segunda (San Rafael, General Alvear y Malargüe), Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial. La primera fecha de examen para este 29 de octubre. Esta evaluación inicial constituye una instancia obligatoria de carácter excluyente dentro del proceso de selección. Asimismo, desde el máximo tribunal señalaron que la segunda oportunidad fijada en el calendario tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Ambas jornadas se desarrollarán bajo la misma modalidad 100% remota y virtual. Quienes aspiren a ingresar deberán cumplir con el examen en los días previstos para avanzar a las siguientes fases del concurso, según informaron.

Aparecen en esta nota:
examen virtual Suprema Corte de Mendoza ingreso al Poder Judicial
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