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El Ejecutivo propuso candidatos para el fuero laboral

(chicos.congreso.gob.ar)

El Poder Ejecutivo envió al Senado las propuestas de designación para cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y juzgados de primera instancia, dando inicio formal al proceso institucional que continuará con las audiencias públicas en noviembre. Las candidaturas, oficializadas a través de los mensajes del Poder Ejecutivo publicados en el Boletín Oficial, contemplan para la Sala IX de la CNAT a Matías Sebastián Moreno Espeja y, para la Sala VIII, a Rosalía Romero. Asimismo, se propuso a un amplio listado de postulantes para desempeñarse como conjueces de primera instancia del fuero. El cronograma prevé la apertura de un registro para la presentación de observaciones y preguntas sobre las calidades y los méritos de los candidatos, la cual se llevará a cabo del 3 al 9 de noviembre de manera digital o presencial. Finalmente, las audiencias públicas de rigor ante la Comisión de Acuerdos se realizarán los días 17 y 18 de noviembre en el Salón Azul del Palacio Legislativo, instancia clave previa a la definición sobre los acuerdos en el recinto.

Aparecen en esta nota:
fuero laboral Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pliegos
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