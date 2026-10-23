Más y más ternas

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este 22 de octubre 38 ternas en 15 concursos para cubrir vacantes en la Justicia federal y nacional.

Sumadas a las 21 ternas que la misma comisión había votado el 14 de octubre, el organismo ya tiene a consideración del plenario un total de 71 ternas correspondientes a 23 concursos, según informó el organismo.

Entre las aprobadas hoy figuran siete ternas para cámaras federales de apelaciones: tres para las Salas I, II y III de La Plata (Concurso N° 437), dos para las Salas A y B de Rosario (N° 496), una para Comodoro Rivadavia (N° 498) y una para Posadas (N° 518).

La sesión, presidida por María Fernanda Vázquez, se convocó para las 12:30 pero comenzó con demora. Antes de iniciarla, los consejeros mantuvieron una reunión previa de más de cuatro horas para construir consensos sobre los concursos en tratamiento.

Al comenzar, a propuesta del consejero Santiago Viola, la comisión resolvió por 7 votos contra 5 incorporar al orden del día los concursos N° 437, 472 y 511. Con esa incorporación, el total del día pasó de 27 a 38 ternas. Además, se aprobó por unanimidad el listado del Concurso Anticipado N° 506.

En cinco concursos (N° 457, 496, 508, 511 y 514), la comisión decidió remitir al plenario más de una propuesta de terna. Será el pleno quien defina en esos casos.

Las ternas aprobadas corresponden a cámaras de apelaciones, tribunales orales y juzgados de primera instancia de siete provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las aprobadas hoy figuran siete ternas para cámaras federales de apelaciones: tres para las Salas I, II y III de La Plata (Concurso N° 437), dos para las Salas A y B de Rosario (N° 496), una para Comodoro Rivadavia (N° 498) y una para Posadas (N° 518).

También se votaron cinco ternas para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (concursos N° 511 y 457) y cinco para tribunales orales, entre ellas tres para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes (N° 472).

En juzgados federales de primera instancia se aprobaron ternas para Tartagal (N° 481), Villa María (N° 514) y Santa Fe (N° 521). En la Justicia nacional de la Capital se votaron 18 ternas y un listado: ocho para juzgados en lo Criminal y Correccional (Concurso Anticipado N° 503), seis para juzgados en lo Civil con competencia en familia (N° 488) y cuatro para juzgados en lo Comercial (N° 508).

Las 21 ternas aprobadas el 14 de octubre correspondían a ocho concursos, entre ellos el Juzgado Federal N° 3 de Morón, los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta, el Tribunal Oral N° 2 de La Plata, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y vacantes en la Justicia nacional de la Capital y de la Seguridad Social.

La Comisión está integrada por María Fernanda Vázquez (presidenta) y por los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Santiago Viola.

Las ternas aprobadas serán tratadas por el Plenario del Consejo de la Magistratura. Una vez aprobadas, se elevarán al Poder Ejecutivo Nacional, que elegirá un candidato de cada terna y enviará el pliego al Senado de la Nación para su acuerdo.