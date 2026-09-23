¿Remedios digitales para expedientes lentos?

El Ministerio de Justicia dio un nuevo paso hacia la digitalización del sistema judicial con la publicación de la Resolución 469/2026 en el Boletín Oficial, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La norma dispone la creación de la "Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia" (MEIAJ) dentro de la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores.

El objetivo central de este nuevo cuerpo es colaborar en el armado de una estrategia común para ordenar, coordinar y articular el uso de algoritmos y soluciones de software avanzado en el ámbito judicial. La resolución aclara que esta estrategia "no tendrá por objeto establecer un régimen general de regulación de la inteligencia artificial, sino brindar un marco de planificación y coordinación institucional que facilite la innovación, la experimentación y la adopción responsable y segura de soluciones tecnológicas".

A través de esta medida, la MEIAJ deberá "relevar las iniciativas, proyectos, herramientas y experiencias relacionadas con Inteligencia Artificial (IA) existentes en el ámbito del sistema de justicia", así como "identificar necesidades institucionales, capacidades disponibles y áreas prioritarias para la implementación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial".

Entre sus funciones clave, la Mesa deberá "analizar y proponer casos de uso y proyectos piloto que permitan evaluar la utilidad, viabilidad, seguridad e impacto de las herramientas consideradas", además de instar a capacitaciones para magistrados, funcionarios y empleados.

La coordinación del espacio estará en manos del doctor Esteban Mahiques, titular de la Unidad Gabinete de Asesores, quien conducirá las convocatorias y el trabajo conjunto. Para integrar la Mesa, se convocó a representantes de la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la Subsecretaría de Política Criminal, la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y el área de tecnologías de la información de la propia cartera.

Además, la Coordinación de la MEIAJ podrá convocar a referentes del Poder Judicial de la Nación, de los Ministerios Públicos, organismos provinciales, universidades, colegios profesionales, empresas del sector tecnológico y expertos. La medida aclara que "la participación en la MEIAJ será de carácter ad honorem y no generará derecho a remuneración, compensación o reconocimiento económico alguno", además de no implicar erogaciones ni nuevas estructuras.

El antecedente directo de esta mesa incluye misiones de trabajo internacionales desarrolladas durante julio de 2026 en el marco del programa de cooperación europea EL PACCTO 2.0, que contaron con la participación de especialistas de la Escuela Nacional de la Magistratura de la República Francesa. En esas jornadas se concluyó sobre la necesidad de avanzar en un marco rector que ordene las iniciativas existentes sin fragmentar los esfuerzos.

Entre sus funciones clave, la Mesa deberá "analizar y proponer casos de uso y proyectos piloto que permitan evaluar la utilidad, viabilidad, seguridad e impacto de las herramientas consideradas", además de instar a capacitaciones para magistrados, funcionarios y empleados.

La norma remarca que la implementación de estas herramientas deberá operar "con observancia de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y tutela de derechos, promoviendo mecanismos adecuados de supervisión humana, trazabilidad y evaluación de riesgos". La MEIAJ tendrá un plazo de noventa días corridos a partir de su primera reunión para elevar una propuesta preliminar de estrategia al ministro de Justicia.