Extradiciones aquí y allá

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de personas buscadas en Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Chile, Brasil y Paraguay por delitos que incluyen lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, homicidios y abusos sexuales.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizaron las decisiones de los juzgados de primera instancia, los planteos de los prófugos y la opinión de la Procuración General, y avalaron los pedidos.

En este tipo de trámites, el juzgado interviniente se limita a resolver si el pedido es procedente, sin analizar los hechos por los cuales la persona es requerida, porque esa evaluación corresponde al país que la busca. La Procuración actúa en representación del Estado requirente.

Como ocurre en todos los trámites de extradición, la última palabra queda en manos del Poder Ejecutivo. Entre los casos resueltos figura el de Augustín Felipe O’Ryan Soler, ciudadano chileno que había escapado a la Argentina para evitar cumplir una condena a siete años de prisión por violación y abuso sexual agravado.

También se confirmó la extradición de Aníbal Adrián García García, requerido por Chile para ser juzgado por robo con violencia e intimidación de las personas y para cumplir 2380 días de prisión por condenas previas de robo con fuerza de las cosas y receptación de vehículos motorizados.

El máximo tribunal avaló asimismo el envío de Cristhian Harold Aguayo Tafur, buscado en Perú por homicidio agravado, y de Luis Ángel Gotopio, requerido por Venezuela por tráfico de drogas y asociación ilícita.

En otro expediente se ratificó la extradición de Enrique Gonzales Román, ciudadano peruano sobre el que pesaba una circular roja de Interpol emitida por su país para ser sometido a proceso por secuestro y robo agravado.

La Corte también convalidó las extradiciones de Juan Carlos Argüello Villalba, paraguayo buscado en Estados Unidos por asociación ilícita y fraude electrónico, y de Benjamín Daniel Levy, requerido por los tribunales de Nueva York.

A Levy se le imputa haber blanqueado entre 2018 y 2020 más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico, en el marco de una causa por conspiración para cometer delito de lavado de dinero.

En el caso de I.G., requerido por las autoridades de la Federación Rusa para ser juzgado por un delito vinculado a drogas, el acusado alegó temor a sufrir torturas o tratos crueles.

El fallo señaló que el Estado requirente se comprometió a garantizarle todas las oportunidades de defensa y su seguridad, y habilitó al detenido a recibir la visita de las autoridades diplomáticas argentinas para verificar el cumplimiento de esas condiciones.

También se confirmó la extradición de Mónica Soledad De Oliveira, requerida por los tribunales de Brasil para cumplir una condena de 10 años, tres meses y 20 días de reclusión en régimen cerrado y 1268 días de multa por los delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas a nivel internacional.

En este tipo de trámites, el juzgado interviniente se limita a resolver si el pedido es procedente, sin analizar los hechos por los cuales la persona es requerida, porque esa evaluación corresponde al país que la busca. La Procuración actúa en representación del Estado requirente.