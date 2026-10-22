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Corrientes

Concurso interno para cubrir cargos de mayordomo junior

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes dispuso el llamado a Concurso Interno de antecedentes y entrevistas para cubrir cargos de Mayordomo Junior (Clase 503) destinados a la Capital y a distintas dependencias del interior provincial. La decisión responde a una solicitud formulada por Intendencia para dar respuesta a la necesidad de contar con personal capacitado que asegure el adecuado funcionamiento, orden, conservación y atención en edificios judiciales de localidades como Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Esquina, Ituzaingó, Virasoro y Santa Rosa, entre otras. El concurso está dirigido al personal que ya integra la planta institucional. La inscripción se realizará exclusivamente de forma virtual a través del sitio web oficial del Poder Judicial (www.juscorrientes.gov.ar), desde las 00:00 horas del día 27 de octubre hasta las 23:59 horas del 29 de octubre de 2026.

La presentación física de carpetas se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2026, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:30 a 19:30 horas, en la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia (calle Carlos Pellegrini N° 934, Capital). El trámite podrá ser realizado de manera presencial por el postulante o enviado mediante terceros, servicio de cadetería o correo postal.

Aparecen en esta nota:
Corrientes concurso
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