La Justicia, en números

¿Cuántas causas tramitan en la Justicia Federal y Nacional? ¿Cuántas sentencias se dictan? ¿Cómo evoluciona la actividad de los tribunales? Con el objetivo de facilitar el acceso a esa información, el Consejo de la Magistratura de la Nación puso en funcionamiento un nuevo sitio web de estadísticas judiciales, que centraliza datos sobre el movimiento de expedientes y la producción de sentencias.

La iniciativa forma parte del Plan Estadístico aprobado mediante las Resoluciones Plenarias 344/24 y 159/25 y es desarrollada conjuntamente por la Oficina de Estadística, la Dirección General de Tecnología y la Dirección de Seguridad Informática del organismo.

La plataforma, disponible en estadisticas.pjn.gov.ar, busca reunir información que permita conocer la actividad de los órganos judiciales y facilitar su consulta tanto a los operadores del sistema como a la ciudadanía.

Según informó el Consejo de la Magistratura, la Oficina de Estadística procesó más de 7.300 formularios provenientes de la Justicia Federal y Nacional. Ese trabajo permitió realizar 339 publicaciones que comprenden la totalidad de los datos disponibles correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Desde marzo de 2025 se incorporaron más de 1.600 documentos estadísticos, que pueden consultarse y descargarse desde la sección «Datos estadísticos» del nuevo portal.

La información publicada también comprende el año 2026, cuyos registros se actualizan semanalmente a medida que las distintas dependencias judiciales remiten sus datos y estos son procesados.

El sitio cuenta, además, con una sección denominada «Trabajos estadísticos especiales del Poder Judicial de la Nación», que reúne actualmente 38 investigaciones e informes elaborados por la propia Oficina de Estadística y otras dependencias judiciales.

La puesta en funcionamiento del sitio constituye una parte de un proyecto más amplio de modernización del sistema de estadísticas judiciales.

De esta manera, la plataforma concentra en un mismo espacio documentos que permiten examinar distintos aspectos del funcionamiento de la Justicia, sin necesidad de consultar las publicaciones de cada dependencia por separado.

La puesta en funcionamiento del sitio constituye una parte de un proyecto más amplio de modernización del sistema de estadísticas judiciales.

En septiembre, el Consejo había informado que se encontraba desarrollando una versión de prueba de un sistema informático destinado a mejorar la carga, validación y publicación de datos, con el propósito de abandonar progresivamente el mecanismo de remisión de planillas descentralizadas por correo electrónico.

La nueva herramienta apunta a centralizar esa información en una base de datos y mejorar su trazabilidad, es decir, permitir un seguimiento más preciso del proceso de recopilación y validación.

En una primera etapa, el sistema buscará reproducir las variables que actualmente releva la Oficina de Estadística. Posteriormente, se prevé revisar y eventualmente redefinir los conceptos utilizados para medir la actividad judicial.

Ese proceso deberá contemplar las particularidades de cada fuero, aunque también se pretende establecer un conjunto mínimo de información común a las distintas jurisdicciones e instancias.





Qué falta para completar el sistema

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación progresiva de herramientas que permitan analizar la información con mayor profundidad.

El Consejo anticipó que, una vez implementado el sistema estadístico, los datos estarán acompañados por representaciones gráficas destinadas a facilitar su interpretación.

La disponibilidad de información estadística resulta especialmente relevante para evaluar el funcionamiento de los tribunales, identificar tendencias y aportar elementos objetivos al debate sobre la administración de justicia.

La segunda etapa contempla un mayor nivel de desagregación de la información, con visualizaciones que permitan distinguir los objetos de los juicios y los tipos de delitos.Esto podría facilitar análisis más específicos sobre la composición de la litigiosidad y la actividad de los distintos fueros, aunque esas funcionalidades todavía forman parte de las etapas previstas.

La disponibilidad de información estadística resulta especialmente relevante para evaluar el funcionamiento de los tribunales, identificar tendencias y aportar elementos objetivos al debate sobre la administración de justicia.

Sin embargo, la publicación de datos no equivale, por sí sola, a una evaluación del desempeño judicial. Para que las estadísticas permitan comparaciones útiles, será necesario considerar las diferencias de competencia, volumen de causas y complejidad de los expedientes que tramita cada órgano jurisdiccional.

En ese contexto, el desafío del nuevo sistema no se limita a incrementar la cantidad de información disponible: también comprende mejorar su calidad, comparabilidad y accesibilidad.

El avance anunciado por el Consejo representa un nuevo paso hacia la sistematización de las estadísticas judiciales, con el objetivo de que los datos sobre el funcionamiento de la Justicia puedan consultarse, analizarse y utilizarse con mayor facilidad.