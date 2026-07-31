Datos abiertos del Jurado de Enjuiciamiento correntino

La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Corrientes actualizó su micrositio web con un reporte estadístico que reúne información histórica sobre la actividad del organismo entre 2009 y 2025.

El material permite consultar de manera clara la cantidad de juicios políticos realizados, el perfil de los funcionarios sometidos a proceso, las causales más frecuentes y los resultados de las sentencias, con el objetivo de facilitar el acceso público a datos institucionales y fortalecer la transparencia.

La violencia laboral figura como la más frecuente, seguida por el exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional y la mala conducta o falta de decoro. Con menor cantidad de casos aparecen el abuso de poder, el abuso de menores, la falsificación o adulteración de documentos y el enriquecimiento indebido.

Según el informe incorporado al sitio, en ese período el Jurado llevó adelante 11 juicios políticos. De las personas enjuiciadas, ocho eran magistrados, dos fiscales y un asesor de menores.

Los debates tuvieron una duración promedio de tres días, mientras que las deliberaciones del cuerpo demandaron, en promedio, dos horas.

El reporte incluye un ranking de las causales previstas en el artículo 197 de la Constitución provincial que originaron las sentencias.

La violencia laboral figura como la más frecuente, seguida por el exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional y la mala conducta o falta de decoro. Con menor cantidad de casos aparecen el abuso de poder, el abuso de menores, la falsificación o adulteración de documentos y el enriquecimiento indebido.

En cuanto a los resultados, ocho procesos concluyeron con la destitución del funcionario, dos con absolución y uno fue archivado por renuncia de la magistrada investigada, conforme al artículo 18 del Reglamento Interno del Jurado.

Seis sentencias se dictaron por unanimidad y cuatro por mayoría. De las resoluciones, nueve se encuentran firmes y una permanece sin firmeza.

El micrositio actualizado permite acceder además a las novedades del organismo, las autoridades en ejercicio, las normativas vigentes, los fallos y distintos enlaces de interés.

La incorporación del material estadístico está orientada a que magistrados, profesionales del derecho, periodistas y ciudadanos puedan consultar información sistematizada sobre el funcionamiento del Jury.

El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano de rango constitucional en la provincia de Corrientes, encargado de tramitar los juicios políticos a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o por la comisión de delitos.