Coberturas en Pergamino y Zárate - Campana

La Corte bonaerense determinó que Silvina Coto, jueza del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de San Isidro, preste funciones en calidad de subrogante en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, a partir del 2 de noviembre de 2026 hasta nueva resolución. El Tribunal también dispuso que María Silvina Canale, magistrada del Tribunal de Trabajo Nº 1 de San Martín, preste funciones en calidad de subrogante en el Tribunal de Trabajo Nº 3 del Departamento Judicial de Zárate – Campana hasta nueva resolución.

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