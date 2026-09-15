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Superior Tribunal Provincial

Juicios en menos de un año

En Río Negro, 8 de cada 10 requerimientos a juicio se realizan dentro del primer año desde la formulación de cargos. Qué muestran las estadísticas relevadas por el Poder Judicial de la provincia.

(Foto de Towfiqu barbhuiya en Pexels.)

En Río Negro, entre 2022 y 2025 se registraron 3.262 requerimientos de apertura a juicio en el sistema penal. El 84,9% de esos pedidos se formuló dentro de los doce meses posteriores a la audiencia de formulación de cargos, de acuerdo con los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales de la provincia.

En números absolutos, 2.769 requerimientos se concretaron en ese primer año. Otros 399 se presentaron entre el primer y el segundo año.

Sumados ambos tramos, el 97,1 por ciento de las acusaciones que avanzaron hacia el debate quedó comprendido dentro de los 24 meses siguientes a la formalización de cargos.

Río Negro aplica desde 2017 un Código Procesal Penal de corte acusatorio (Ley P Nº 5020). En ese esquema, la investigación preparatoria tiene plazos legales propios y la Oficina Judicial concentra la gestión de audiencias y la estadística del fuero.

El volumen anual también creció de manera sostenida. En 2022 se contabilizaron 697 requerimientos; en 2023, 818; en 2024, 855; y en 2025, 892. Entre el primer y el último año del período medido, el incremento fue del 28 por ciento.

El indicador no describe la duración total de una causa. Mide únicamente el tiempo que media entre dos actos procesales concretos: la formulación de cargos —el momento en que el Ministerio Público Fiscal atribuye un hecho al imputado y queda formalizada la investigación— y el requerimiento de apertura a juicio, esto es, la acusación con la que el fiscal pide que el caso pase a la etapa intermedia y, eventualmente, al debate oral.

Después de ese tramo, el expediente puede seguir por distintas vías: control de la acusación, juicio abreviado, juicio oral con jueces profesionales, juicio por jurados u otras formas de conclusión.

Río Negro aplica desde 2017 un Código Procesal Penal de corte acusatorio (Ley P Nº 5020). En ese esquema, la investigación preparatoria tiene plazos legales propios y la Oficina Judicial concentra la gestión de audiencias y la estadística del fuero.

Los datos ahora difundidos surgen de esos registros y, según la propia información oficial, buscan ofrecer una base objetiva para observar la evolución de la actividad penal e identificar tendencias.

El aumento de requerimientos no equivale, por sí solo, a un diagnóstico sobre condenas, sobreseimientos o mora. Tampoco distingue por tipo de delito ni por circunscripción. Lo que sí muestra es que, en la franja analizada, la gran mayoría de las causas que el Ministerio Público decide llevar a juicio sale de la etapa de investigación en un plazo relativamente acotado, y que esa práctica se mantuvo mientras crecía la cantidad de acusaciones año a año.

Queda fuera del indicador todo lo que ocurre después: la admisión o el rechazo de la acusación, la preparación del debate, la sentencia y las eventuales impugnaciones. 

Aparecen en esta nota:
Río Negro estadísticas juicio requerimientos
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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