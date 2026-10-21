Los acuerdos avanzan en paz

Los 49 juzgados de Paz de la provincia de Río Negro registraron 29.161 gestiones no jurisdiccionales durante el primer semestre de 2026.

La cifra, que abarca trámites administrativos, actuaciones electorales y actividades de extensión, refleja el volumen de atención que estos organismos brindan en ciudades, pueblos y parajes de toda la jurisdicción.

Las consultas ciudadanas y las certificaciones de firmas y copias concentraron la mayor parte de esa actividad, mientras los trámites administrativos crecieron un 22 por ciento respecto del mismo período de 2025.

Los trámites electorales también aumentaron. Los juzgados de Paz realizaron 1.295 actuaciones de este tipo, un 118% más que en el primer semestre de 2025. La certificación de firmas de avales representó casi la totalidad de esa actividad (1.270, equivalentes al 98%).

De las 29.161 gestiones, 27.139 correspondieron a trámites administrativos. Más de la mitad fueron consultas de la ciudadanía: se contabilizaron 14.233 intervenciones, equivalentes al 52,4% de esa categoría. En segundo lugar se ubicaron las certificaciones de firmas, con 7.342 trámites, o sea un 27,1%.

También se realizaron 2.910 certificaciones de copias y otras gestiones, entre ellas autorizaciones para viajar, declaraciones juradas, actas, acuerdos e informaciones sumarias.

La distribución territorial muestra que la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en Roca, concentró la mayor cantidad de trámites administrativos, con 12.258 gestiones.

Le siguieron la Primera, con 6.690; la Cuarta, con 4.893; y la Tercera, con 3.298. Entre las localidades con mayor actividad figuran Roca (2.551 trámites), Catriel (2.109) y Viedma (1.704). También se registraron volúmenes relevantes en San Antonio Oeste, General Conesa, Río Colorado y Cipolletti.

Además de la actividad administrativa, los juzgados de Paz recibieron 6.476 expedientes jurisdiccionales en el semestre. Los procesos sobre violencia familiar y de género fueron los más frecuentes, con 2.629 registros (40,6% del total).

En segundo lugar se ubicaron los exhortos, con 1.550 expedientes (23,9%). También ingresaron 617 contravenciones y 507 solicitudes de beneficio de litigar sin gastos.

El juzgado de Paz de Cinco Saltos registró la mayor cantidad de ingresos jurisdiccionales de la provincia, con 970 expedientes, cifra que duplicó los registros de El Bolsón (483). Durante el mismo período, los organismos dictaron 3.412 sentencias y realizaron 4.865 audiencias; las vinculadas con situaciones de violencia familiar, previstas en la Ley D 3040, concentraron la mayor parte de estas últimas.

Los trámites electorales también aumentaron. Los juzgados de Paz realizaron 1.295 actuaciones de este tipo, un 118% más que en el primer semestre de 2025. La certificación de firmas de avales representó casi la totalidad de esa actividad (1.270, equivalentes al 98%).

La Primera Circunscripción reunió el 57 por ciento de los trámites electorales provinciales. A estas tareas se sumaron 727 actividades de extensión, que incluyeron atención a vecinos fuera de las sedes judiciales, reuniones interinstitucionales y acciones de capacitación y prevención.