21 de Octubre de 2026
Edición 7562 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
21 de October de 2026
Edición 7562
Próxima Actualización: 22/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Civil

Los acuerdos avanzan en paz

Los juzgados de Paz de Río Negro sumaron más de 29.000 gestiones no jurisdiccionales en el primer semestre de 2026. Uno de los mayores incrementos corresponde a los trámites electorales. Los detalles.

(Foto de Sora Shimazaki en Pexels)

Los 49 juzgados de Paz de la provincia de Río Negro registraron 29.161 gestiones no jurisdiccionales durante el primer semestre de 2026.

La cifra, que abarca trámites administrativos, actuaciones electorales y actividades de extensión, refleja el volumen de atención que estos organismos brindan en ciudades, pueblos y parajes de toda la jurisdicción.

Las consultas ciudadanas y las certificaciones de firmas y copias concentraron la mayor parte de esa actividad, mientras los trámites administrativos crecieron un 22 por ciento respecto del mismo período de 2025.

Los trámites electorales también aumentaron. Los juzgados de Paz realizaron 1.295 actuaciones de este tipo, un 118% más que en el primer semestre de 2025. La certificación de firmas de avales representó casi la totalidad de esa actividad (1.270, equivalentes al 98%).

De las 29.161 gestiones, 27.139 correspondieron a trámites administrativos. Más de la mitad fueron consultas de la ciudadanía: se contabilizaron 14.233 intervenciones, equivalentes al 52,4% de esa categoría. En segundo lugar se ubicaron las certificaciones de firmas, con 7.342 trámites, o sea un 27,1%.

También se realizaron 2.910 certificaciones de copias y otras gestiones, entre ellas autorizaciones para viajar, declaraciones juradas, actas, acuerdos e informaciones sumarias.

La distribución territorial muestra que la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en Roca, concentró la mayor cantidad de trámites administrativos, con 12.258 gestiones.

Le siguieron la Primera, con 6.690; la Cuarta, con 4.893; y la Tercera, con 3.298. Entre las localidades con mayor actividad figuran Roca (2.551 trámites), Catriel (2.109) y Viedma (1.704). También se registraron volúmenes relevantes en San Antonio Oeste, General Conesa, Río Colorado y Cipolletti.

Además de la actividad administrativa, los juzgados de Paz recibieron 6.476 expedientes jurisdiccionales en el semestre. Los procesos sobre violencia familiar y de género fueron los más frecuentes, con 2.629 registros (40,6% del total).

En segundo lugar se ubicaron los exhortos, con 1.550 expedientes (23,9%). También ingresaron 617 contravenciones y 507 solicitudes de beneficio de litigar sin gastos.

El juzgado de Paz de Cinco Saltos registró la mayor cantidad de ingresos jurisdiccionales de la provincia, con 970 expedientes, cifra que duplicó los registros de El Bolsón (483). Durante el mismo período, los organismos dictaron 3.412 sentencias y realizaron 4.865 audiencias; las vinculadas con situaciones de violencia familiar, previstas en la Ley D 3040, concentraron la mayor parte de estas últimas.

Los trámites electorales también aumentaron. Los juzgados de Paz realizaron 1.295 actuaciones de este tipo, un 118% más que en el primer semestre de 2025. La certificación de firmas de avales representó casi la totalidad de esa actividad (1.270, equivalentes al 98%).

La Primera Circunscripción reunió el 57 por ciento de los trámites electorales provinciales. A estas tareas se sumaron 727 actividades de extensión, que incluyeron atención a vecinos fuera de las sedes judiciales, reuniones interinstitucionales y acciones de capacitación y prevención.

Aparecen en esta nota:
Río Negro Juzgado de Paz trámites gestiones no jurisdiccionales justicia de paz
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
A registrar la justicia de paz
Gestación por sustitución: un fallo que desafía el criterio de la Corte
Justicia que llega tarde: cómo poner plazos y tableros en el nuevo Código Procesal Civil
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Coberturas en Pergamino y Zárate - Campana
Se actualizó la UMA
Avanza el nuevo régimen de notificaciones
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS