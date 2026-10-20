Llegó Janus al sur

El Poder Judicial de Río Negro incorporó Janus, un sistema digital que permite iniciar y realizar trámites por internet desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a una dependencia.

La plataforma reúne distintas gestiones en un mismo espacio, incluye un buscador para encontrar el trámite que se necesita y permite seguir el estado de cada presentación, según informó el organismo.

Janus está destinado a la ciudadanía en general, empresas, personas proveedoras, profesionales de la abogacía y otras personas que deban realizar gestiones ante organismos judiciales.

Entre las gestiones disponibles se encuentran las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Auditoría Judicial General, los pedidos de informes sobre sucesiones, quiebras y concursos preventivos, las solicitudes de anonimización de datos personales y la presentación de documentación para concursos de ingreso al Poder Judicial.

Una de sus principales ventajas es que concentra los trámites en un único lugar. En vez de buscar información en distintas dependencias, las personas pueden ingresar a la plataforma, consultar las gestiones disponibles y conocer cómo realizarlas.

Para facilitar la búsqueda, el sistema incorpora un buscador que permite encontrar trámites mediante palabras clave o por organismo. Cada opción incluye una explicación en lenguaje claro sobre para qué sirve, quién puede realizarla, qué documentación se necesita y qué sucede después de presentar la solicitud.

Otra de las funciones es la posibilidad de organizar y seguir las presentaciones. Antes de enviarlas, las personas pueden revisar la información y guardar el trámite para completarlo más adelante. Una vez realizada la presentación, queda registrada en el sistema y su estado puede consultarse desde la sección «Mis presentaciones».

Entre las gestiones disponibles se encuentran las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Auditoría Judicial General, los pedidos de informes sobre sucesiones, quiebras y concursos preventivos, las solicitudes de anonimización de datos personales y la presentación de documentación para concursos de ingreso al Poder Judicial.

También se podrán realizar trámites relacionados con proveedores, contrataciones, honorarios profesionales, mediación y conciliación laboral, entre otros.

Para ingresar hay que acceder a www.jusrionegro.gov.ar, seleccionar «Iniciar sesión» y elegir Janus. La identificación se realiza mediante una cuenta de Mi Argentina o de ARCA.

Una vez dentro del sistema, se puede buscar el trámite, consultar sus requisitos, completar la información solicitada y adjuntar la documentación correspondiente.

El sistema permite revisar los datos antes del envío. Para completar la gestión es necesario seleccionar «Presentar» y confirmar la operación. Desde ese momento, la presentación queda registrada y puede consultarse su estado.